AI Journey 2026'da Moskova'da gündem yapay zekâ ve stratejik iş birliği oldu

Moskova, Sberbank tarafından düzenlenen AI Journey 2026 konferansına ev sahipliği yaptı. Etkinliğe Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in katılması dikkat çekti. İki lider, oturum öncesinde sergiyi gezerek iki ülkenin yapay zekâ alanındaki projelerini yerinde inceledi.

Sergide öne çıkan projeler ve iki ülkenin sunumları:

Kazakistan tanıtım alanında Teknolojik Ulus, Startup City, kamu teknolojileri, Aitu mesajlaşma uygulaması, ulaştırmada yapay zekâ ve finans teknolojileri olmak üzere altı ana başlıkta projeler sundu. Rusya bölümünde ise eğitim, sağlık, şehir planlaması, yargı ve petrol sektörlerinde kullanılan dijital çözümler tanıtıldı. Her iki ülkenin ilgili kurum başkanları liderlere öncelikli projeler hakkında bilgi verdi.

Tokayev, ülkesindeki dijital dönüşümü özetleyerek bu yılı Dijitalleşme ve Yapay Zekâ Yılı ilan ettiklerini söyledi. Tokayev, devlet hizmetlerinin yüzde 90'ından fazlasının çevrim içi erişilebilir hale geldiğini, yaklaşık 13 milyon kişinin 'eGov Mobile' uygulamasını kullandığını ve Kazakistan'ın Birleşmiş Milletler e-devlet gelişim endeksinde 8 basamak yükselerek 16. sıraya çıktığını aktardı. Ayrıca, ülkenin bilgi teknolojileri hizmetleri ihracatının geçen yıl 1 milyar doları aştığını belirtti.

Tokayev'in önerileri ve iki ülke iş birliği vurgusu:

Tokayev, altyapı ve yetişmiş uzmanların tek başına teknolojik sıçramayı garanti etmediğini ifade ederek, "kendi geliştirdiğimiz teknolojilere sahip olmamız ve bunları reel ekonomiye uygulayabilmemiz gerekiyor" dedi. Tokayev, şirketleri ve yazılım geliştiricileri somut üretim sorunlarının çözümünde bir araya getirecek AI Challenge yarışmasının düzenlenmesini, okul öğrencileri ve öğretmenlere yapay zekânın sorumlu kullanımını öğretmek için ortak AI Journey Junior projelerinin başlatılmasını ve iki ülke arasında tamamen dijital bir ulaşım koridoru oluşturulmasını önerdi.

Konuşmasının sonunda Putin'i 19 Kasım'da Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve ABD Başkanı Donald Trump ile yapılan üçlü zirvenin sonuçları dolayısıyla tebrik eden Tokayev, Kazakistan'ın Rusya ile stratejik ortaklığa ve müttefikliğe büyük değer verdiğini söyledi.

Putin'in uyarıları: siber saldırılar ve stratejik bağımsızlık

Oturumda konuşan Putin, yapay zekâ destekli siber saldırıların arttığına dikkat çekti ve uzmanların bu durumu Ekim 2026 için 'Kara Ekim' olarak nitelendirdiğini aktardı. Putin, siber tehditlere karşı güçlü koruma önlemleri alınması gerektiğini vurgularken, bu süreçte aşırı ve faydasız yasaklardan kaçınılması gerektiğini belirtti.

Putin, daha önce yapay zekâda lider olanın dünyaya hükmedecek şeklindeki görüşlerin artık tek başına geçerli olmadığını söyleyerek, "Yapay zekaya sahip olmak dünyaya hükmetmeyi garanti etmiyor" ifadesini kullandı. Bu bağlamda Rusya'nın Ulusal Yapay Zeka Geliştirme Stratejisi'nin 2036'ya kadar güncellenmesini önerdi ve yerli yapay zekâ modellerinin desteklenmesinin yalnızca teknolojik bağımsızlık değil, aynı zamanda "düşüncemizin ve değerlerimizin egemenliği" meselesi olduğunu kaydetti.

Putin ayrıca veri merkezlerinin hızla inşa edilmesi için kamu-özel sektör iş birliği mekanizmalarının geliştirilmesini tavsiye etti. Bu kapsamda veri merkezlerinin inşası ve elektrik şebekelerinin modernizasyonundan söz ederek enerji kapasitesinin artırılması gerektiğini belirtti. Enerji kapasitesini güçlendirmek için "büyük ve küçük nükleer santraller de dahil" olmak üzere çeşitli seçeneklerin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi ve bu teknolojilerin Rusya için "en büyük rekabet avantajı" olduğunu ifade etti.

Programın sonunda Tokayev ve Putin'e, 'Yuni' robotları ile Boris Eyfman Bale Tiyatrosu sanatçılarının yer aldığı bir video gösterisi sunuldu. Etkinlik, iki ülke arasındaki dijital iş birliği ve yapay zekâ uygulamalarının hem savunma hem de sivil alanlarda yarattığı fırsat ve riskler açısından geniş bir tartışma zemini sağladı.

RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN'İN KATILIMI İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE SBERBANK'IN HER YIL DÜZENLEDİĞİ KONFERANSIN BU YILKİ ANA KONUĞU KAZAKİSTAN CUMHURBAŞKANI KASIM CÖMERT TOKAYEV OLDU.