Hikmet Karaman: skor bizim için son derece sevindirici

Esenler Erokspor Muğlaspor karşısında 5-0'la kazandı:

Trendyol 1. Lig 14. hafta maçında Esenler Erokspor, deplasmanda Muğlaspor'u 5-0 mağlup etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Hikmet Karaman, skora ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karaman, "Skor bizim açımızdan son derece sevindirici" diyerek galibiyetin önemini vurguladı.

maçın gidişi ve takım gelişimi:

Karaman, karşılaşmanın genelinde takımın oyun gelişimine odaklandığını belirtti. "Bizim açımızdan iyi bir maç oldu. 5 gollü olması, bir de maçı gol yemeden bitirmemiz önemli." ifadelerini kullandı. İlk yarının sonlarına doğru, "herhalde 42-43'te" gelen golün 2-0 ile devreye girmenin morali açısından kritik olduğunu söyledi.

Teknik adam, skoru bulduktan sonra takımın topa sahip olup hücuma gitme açısından gelişme göstermesinin hedeflendiğini aktardı. Son 15-20 dakikada rakibin "on kişi kalıyorsa" oyunun daha rahat domine edilebileceğini, bu nedenle oyuncu değişikliklerinde buna göre plan yaptıklarını anlattı. İkinci yarının başındaki 15-20 dakikanın oyun düzeni açısından belirleyici olduğunu da ekledi.

Muğlaspor ve Yalçın hoca hakkında değerlendirme:

Karaman, rakip takım ve teknik direktör Yalçın Hoca hakkında da konuştu: "Yalçın Hoca iyi bir hoca, bir şanssızlık yaşıyor." Geçen sezon Keçiören'de karşılaştığını hatırlatan Karaman, Muğlaspor'un yeni kurulmuş bir takım olduğunu ve takıma yaklaşık 20 farklı oyuncunun katıldığını söyledi.

Bu durumun yeni bir ekip kurma süreci olduğunu vurgulayan Karaman, medyadaki ve camiadaki ilgililere, Muğlaspor'a moral desteği çağrısında bulundu. "Alınan sonuçlar kötü değil, burada ayakta durmak gerekiyor. Yalçın Hoca'ya da bence destek vermek gerekiyor." dedi.

Son olarak Karaman, takımın nasıl geliştiğini, oyuncu grubunun performansını ve ligin geri kalanında nerelere gelebileceklerini düşündüğünü ifade etti; hem gol sayısını artırma hem de savunma dengesini koruma hedeflerinin ön planda olduğunu belirtti.

ESENLER EROKSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ HİKMET KARAMAN