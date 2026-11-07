İlhan Palut: kaybettik, kötü gidiş daha da belirginleşti

maç özeti:

Samsun deplasmanında Trendyol Süper Lig 11. haftasında Konyaspor, Samsunspor'a 1-0 mağlup oldu. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında teknik direktör İlhan Palut, karşılaşmayı ve takımın genel durumunu değerlendirdi.

ilk yarı ve kritik anlar:

Palut, maça iyi başladıklarını ancak 20. dakikadan sonra oyunun istemedikleri şekle girdiğini belirtti: "Maça iyi başladık. 20’inci dakikaya kadar işler istediğimiz gibi gitti. 20-40 dakikalar arasında inanılmaz toplar kaybettik. Sonrasında da Samsunspor oyunu domine etti. Hiç yemememiz gereken gol yedik." İlk yarıdaki top kayıpları ve oyunun kontrolünü yitirme, skora doğrudan etki etti.

palut'un değerlendirmesi:

Teknik direktör, ikinci yarının başında beklenen reaksiyonun geciktiğini söyledi: "İkinci yarının başında istediğimiz reaksiyonu gösteremedik ama 60’ınca dakikadan sonra bizde çok golü aradık. Oyuncular çabaladılar uğraştılar. Pozisyonlar da oldu. Üretmede çok iyi değildik. Son 30 dakikada reaksiyon gösterdik ama kaybettik. Çok kötüydü, daha kötü oldu" ifadelerini kullandı.

Palut ayrıca takımın içinde bulunduğu olumsuz gidişe kayıtsız kalamayacağını vurguladı: "Mini bir değerlendirme yaptık. Negatifliğin içerisindeyiz. Sağlıklı düşünüp, enerji noktasında, çalışma noktasında, çırpınma noktasında, destek verme noktasında tereddüdü olan bir antrenör değilim ama kötü gidişe hem çok üzülüyorum hem de görmezden gelemiyorum."

Deneyimli çalıştırıcı, "İlk 30 dakika hariç iyi bir maç değildi. Samsunspor’u tebrik ediyorum. Silkelenmek lazım. İstediklerini yapamazsan bile inanılmaz mücadele ile ekmeğini taştan çıkartmak lazım. Hepinize çok saygı duyuyorum ama soru cevaplamak istemiyorum" sözleriyle değerlendirmesini sonlandırdı. Kulübün performansındaki gerileme ve oyuncuların üretkenlik sorunları üzerinde durdu.

Konyapor Teknik Direktörü İlhan Palut, Samsunspor mağlubiyetinin ardından çok kötü olan durumlarının daha da kötü olduğunu söyledi.