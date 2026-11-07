Darende'nin izinde: Osman Hulusi Efendi'ye adanmış iki ciltlik çalışma tanıtıldı

Darende'nin manevi ve akademik mirasına adanmış iki ciltlik tanıtım

Darende'nin önde gelen fikir insanlarından Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi'nin hayatını ve hizmetlerini konu alan Darende'ye Adanmış Bir Ömür adlı eser, İstanbul'da gerçekleştirilen bir tanıtım programıyla kamuoyuna sunuldu. Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi'nde düzenlenen toplantı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve farklı kesimlerden katılımcılar ağırlandı.

Kitabın yapısı ve hazırlanışı:

Eser, Es Seyyid Osman Efendi Hulusi Efendi Vakfı'nın desteğiyle Yazar Prof. Dr. Süleyman Doğan ve Yazar Prof. Dr. Cihan Okuyucu tarafından kaleme alınan 2 cilt, 700 sayfa olarak hazırlandı. Yazarlar çalışmalarını üç yıl süresince yürüttüklerini belirtirken, kitabın 10 bölüm halinde Osman Hulusi Efendi'nin yaşamını, eserlerini ve topluma dönük hizmetlerini anlattığı ifade edildi. Doğan, eserin Türkiye'de bu alanda yazılmış ilk ve tek çalışma olduğunu vurguladı ve benzer şahsiyetlerin hayatlarının yazılmasının önemine dikkat çekti.

Prof. Dr. Süleyman Doğan, çalışmanın büyük arşiv taramaları sonucu ortaya çıktığını belirterek, Osman Hulusi Efendi'nin 20. yüzyılda yaşamış, bir divan şairi olduğu ve 1914-1990 yılları arasında yaşadığı bilgisini paylaştı. Doğan, Hulusi Efendi'nin Darende'de geçen ömrünü toplum hizmetlerine adadığını ve eserlerin hâlâ Darende'de yaşatıldığını kaydetti.

Darende kültürü, vakıf çalışmaları ve yerel yansımalar:

Prof. Dr. Cihan Okuyucu, kitabı hazırlarken vakfın ve Hulusi Efendi'nin hizmetlerini daha iyi tanıdıklarını anlattı. Okuyucu, Darende'yi sembol şehirlerle kıyaslayarak Somuncu Baba ve Konya-Mevlâna benzetmeleri yaptı; Darende'nin mimarisi, düzeni ve ruhani atmosferinin dışarıdan gelenleri etkilediğini söyledi. Bu anlatım, Darende'nin hem estetik hem de manevi bir dokuya sahip olduğunu vurguladı.

Es Seyyid Osman Efendi Hulusi Efendi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Kemal Demir ise vakfın bugün bir çınara dönüştüğünü belirtti ve hizmetlerin samimiyetle, sadece Allah rızası gözetilerek sürdürüldüğünü ifade etti. Demir, kitabın vakfın çalışmalarının arka planını ortaya koyduğunu ve bu hizmet halkasının kıyamete kadar devam edeceğine inanç duyduklarını söyledi.

Tanıtım programında konuşanlar, kitabın akademik niteliğine, detaylı arşiv çalışmasına ve Darende'de hâlen süren etkilerine dikkat çekti. Eserin, Hulusi Efendi'nin cami, Kur'an kursu, imam hatip, ilahiyat gibi alanlardaki çalışmaları ve halka yönelik hizmetlerini belgeleyerek, hem örnek teşkil eden bir hayatı kayıt altına aldığı hem de benzer çalışmalar için model oluşturduğu ifade edildi.

Tanıtımın ardından katılımcılar arasında yapılan görüşmelerde, kitabın bölgesel tarihin ve dinî hayatın anlaşılmasına katkı sağlayacağı; genç kuşaklara örnek teşkil edecek bir kaynak olduğu değerlendirmesi yapıldı. Eserin, Darende'nin manevi mirasını akademik bir titizlikle katalogladığı not edildi.

‘Darende’ye Adanmış Bir Ömür’ kitabının tanıtımı gerçekleştirildi