Dolar 50,1343 +0,02%
Euro 55,9329 -0,43%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.568,14 -0,94%
EUR/USD 1,1143 -0,67%
Brent Petrol 98,32 +0,03%
--°

Galatasaray son 11'inde zorunlu iki değişiklikle sahaya çıktı

Okan Buruk, Stuttgart kadrosuna göre Amed Sportif Faaliyetler maçında Abdülkerim Bardakcı ve Victor Osimhen'in yokluğunda iki zorunlu değişiklik yaptı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 19:35

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Galatasaray son 11'inde zorunlu iki değişiklikle sahaya çıktı

maça iki zorunlu hamleyle başlandı:

Trendyol Süper Lig 11. hafta maçında Galatasaray, Amed Sportif Faaliyetler karşısına son Stuttgart 11'ine göre iki mecburi değişiklikle çıktı. Teknik direktör Okan Buruk, kırmızı kart cezalısı Abdülkerim Bardakcı ile sakatlığı nedeniyle takımdan uzak olan Victor Osimhen'in yokluğunda farklı bir başlangıç kadrosu tercih etti.

buruk'un tercihleri ve kadro değişiklikleri:

Bununla birlikte Buruk, savunmada Ismail Jakobs'a stoperde görev verirken hücum hattında Rafael Leao sahaya çıktı. Osimhen'in sakatlığı sonrası forvette ise ileri uçta Barış Alper Yılmaz görevlendirildi. Maçta kaptanlığı ise Yunus Akgün üstlendi.

Resmi açıklamaya göre Victor Osimhen'in sol dizinde esneme ve MR tetkiklerinde tespit edilen serbest fragman nedeniyle operasyon geçirdiği belirtildi; bu nedenle forma giyemedi. Abdülkerim Bardakcı ise kırmızı kart cezası nedeniyle kadroda yer alamadı, ancak mücadeleyi yedek kulübesinin arkasındaki tribünden takip etti.

galatasaray'ın 11'i ve yedekler:

Sarı-kırmızılıların sahaya çıkan ilk 11'i şu şekilde oldu: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Ismail Jakobs, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Rafael Leao ve Barış Alper Yılmaz.

Yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, El Chadaille Bitshiabu, Gabriel Sara, Leroy Sane, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Renato Nhaga, Kazımcan Karataş ve Wilfried Singo yer aldı.

önemli anlar: plaket ve saygı duruşu:

Maç öncesinde Gabriel Sara, Galatasaray formasıyla 100. resmi karşılaşmasına çıkması nedeniyle plaketle onurlandırıldı. Hediyeyi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek takdim etti; taraftarlar da Sara'yı alkışlarıyla destekledi.

Karşılaşma öncesinde ayrıca Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü anısına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Futbolcular ısınmaya üzerinde Atatürk görseli olan tişörtlerle çıktı ve maç formalarında "Özlemle anıyoruz" ifadesi yer aldı. Stadyum skorboardlarında da Atatürk görseli ile "Saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz" mesajı gösterildi.

Tribünlerde RAMS Park'ı dolduran Galatasaray taraftarı, takımlarına yoğun tezahüratlarla destek verdi ve maç atmosferi yüksek bir şekilde başladı.

GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRÜ OKAN BURUK, STUTTGART KARŞILAŞMASININ 11&#039;İNE GÖRE AMED SPORTİF...

GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRÜ OKAN BURUK, STUTTGART KARŞILAŞMASININ 11'İNE GÖRE AMED SPORTİF FAALİYETLER MÜSABAKASINDA 2 DEĞİŞİKLİK YAPTI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Galatasaray RAMS Park'ta nefes kesen 4-3'le liderliğini korudu
images

melikgazi kayseri, ikinci galibiyetini deplasmanda aldı
images

Alanyaspor Trabzonspor randevusuna taktiksel hazırlıklarla hazır
images

Göztepe ile Başakşehir ilk yarıda 1-1 berabere kaldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

melikgazi kayseri, ikinci galibiyetini deplasmanda aldı

Zigana beyaz örtüsüne büründü: sezonun ilk karı ziyaretçi akınına yol açtı

Alanyaspor Trabzonspor randevusuna taktiksel hazırlıklarla hazır

Havza'da 'Her Şey Yolunda' ile ilçede sanat rüzgarı esti

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının üçüncü oturumunu 2027'de Türkiye'de gerçekleştireceğiz

Karabük'te eğitimde iş birliği öne çıktı: EDEP koordinasyon toplantısı yol haritasını belirledi

Gençlerin sahadaki gücü Lefke'de öne çıktı