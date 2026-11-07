Galatasaray son 11'inde zorunlu iki değişiklikle sahaya çıktı

maça iki zorunlu hamleyle başlandı:

Trendyol Süper Lig 11. hafta maçında Galatasaray, Amed Sportif Faaliyetler karşısına son Stuttgart 11'ine göre iki mecburi değişiklikle çıktı. Teknik direktör Okan Buruk, kırmızı kart cezalısı Abdülkerim Bardakcı ile sakatlığı nedeniyle takımdan uzak olan Victor Osimhen'in yokluğunda farklı bir başlangıç kadrosu tercih etti.

buruk'un tercihleri ve kadro değişiklikleri:

Bununla birlikte Buruk, savunmada Ismail Jakobs'a stoperde görev verirken hücum hattında Rafael Leao sahaya çıktı. Osimhen'in sakatlığı sonrası forvette ise ileri uçta Barış Alper Yılmaz görevlendirildi. Maçta kaptanlığı ise Yunus Akgün üstlendi.

Resmi açıklamaya göre Victor Osimhen'in sol dizinde esneme ve MR tetkiklerinde tespit edilen serbest fragman nedeniyle operasyon geçirdiği belirtildi; bu nedenle forma giyemedi. Abdülkerim Bardakcı ise kırmızı kart cezası nedeniyle kadroda yer alamadı, ancak mücadeleyi yedek kulübesinin arkasındaki tribünden takip etti.

galatasaray'ın 11'i ve yedekler:

Sarı-kırmızılıların sahaya çıkan ilk 11'i şu şekilde oldu: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Ismail Jakobs, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Rafael Leao ve Barış Alper Yılmaz.

Yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, El Chadaille Bitshiabu, Gabriel Sara, Leroy Sane, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Renato Nhaga, Kazımcan Karataş ve Wilfried Singo yer aldı.

önemli anlar: plaket ve saygı duruşu:

Maç öncesinde Gabriel Sara, Galatasaray formasıyla 100. resmi karşılaşmasına çıkması nedeniyle plaketle onurlandırıldı. Hediyeyi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek takdim etti; taraftarlar da Sara'yı alkışlarıyla destekledi.

Karşılaşma öncesinde ayrıca Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü anısına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Futbolcular ısınmaya üzerinde Atatürk görseli olan tişörtlerle çıktı ve maç formalarında "Özlemle anıyoruz" ifadesi yer aldı. Stadyum skorboardlarında da Atatürk görseli ile "Saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz" mesajı gösterildi.

Tribünlerde RAMS Park'ı dolduran Galatasaray taraftarı, takımlarına yoğun tezahüratlarla destek verdi ve maç atmosferi yüksek bir şekilde başladı.

GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRÜ OKAN BURUK, STUTTGART KARŞILAŞMASININ 11'İNE GÖRE AMED SPORTİF FAALİYETLER MÜSABAKASINDA 2 DEĞİŞİKLİK YAPTI.