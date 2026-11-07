Hazırlıklar tamam: Çorum FK Fenerbahçe sınavına taktik ağırlıklı hazırlanıyor

Çorum FK hazırlıkları tamamladı:

Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Burak Yılmaz idaresindeki çalışmada oyuncular maç saatini beklemeye başladı.

Antrenmanda öne çıkan çalışmalar:

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda kırmızı-siyahlı ekip önce kondisyon ve hareket açıklığı üzerinde durdu. Ardından top ile yapılan çalışmalarda ekip, özellikle 5'e 2 rondo uygulamalarına ağırlık verdi ve kısa pas, baskıdan çıkış provasını tekrarladı.

Antrenmanın ana bölümünde teknik heyet, oyunculara Fenerbahçe karşısında uygulanacak taktiği sahada denetti; pozisyon alma, pres hattı ve hücumdaki geçiş organizasyonları üzerinde duruldu.

Taktik prova ve maç yaklaşımı:

Gerçekleştirilen taktik idmanlar, takımın topa sahip olma ve hızlı top kayıplarından sonra organize olma becerisini pekiştirmeye yöneliktir. Teknik ekip, kısa süreli yoğun çalışmalarla maç temposuna hazırlık yaptı ve oyuncuların görev dağılımını netleştirdi.

İdmanın tamamlanmasının ardından Çorum FK kampı, maç gününü beklemeye geçti; takım sahada uygulanan düzeni ve enerji seviyesini korumayı hedefliyor.

ÇORUM FK, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 11. HAFTASINDA YARIN SAHASINDA FENERBAHÇE İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI.