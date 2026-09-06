Hilalkent'te gece mesaisinde mahalleyle buluştu: başkan Uçar çalışmaları yerinde denetledi

Denetim ve halkla görüşme:

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Hilalkent semtinde yürütülen belediye hizmet ve yatırım çalışmalarını gece mesaisinde yerinde inceledi. İnceleme sırasında saha ekiplerinden bilgi alarak çalışmaların ilerleyişini değerlendirdi ve uygulamadaki eksikliklerin giderilmesine ilişkin notlar aldı.

mahalle sakinlerinin talepleri:

Ziyaret esnasında mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Uçar, vatandaşların taleplerini ve önerilerini birinci ağızdan dinledi. Uçar, iletilen altyapı, temizlik ve ulaşım taleplerini not ederek ilgili birimlerle istişare edeceğini belirtti; planlanan projeler hakkında mahalle sakilleriyle görüş alışverişinde bulundu.

çocuklarla sohbet ve birlik mesajı:

Mahalledeki çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Uçar, küçüklerle yakından ilgilendi ve onlara iyi dileklerde bulundu. Bu buluşma, saha ziyaretinin hem hizmet takibi hem de toplumla doğrudan iletişim kurma amacı taşıdığını gösterdi.

Gece boyunca sahada kalarak çalışma temposunu yerinde takip eden Başkan Uçar, belediye hizmetlerinin vatandaş odaklı yürütülmesine vurgu yaptı. Uçar, Yakutiye'nin gelişimi için ekiplerle birlikte fedakârca çalışmaya devam edeceklerini ifade ederek "Her şey Yakutiye için" mesajını yineledi.

Yakutiye Belediyesi, denetimler ve halkla doğrudan temasla tespit edilen öncelikleri planlama sürecine dahil ederek hizmetlerin etkinliğini artırmayı hedefliyor.

YAKUTİYE BELEDİYE BAŞKANI MAHMUT UÇAR, HİLALKENT SEMTİNDE YÜRÜTÜLEN BELEDİYE ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEYEREK, MAHALLE SAKİNLERİYLE BİR ARAYA GELDİ.