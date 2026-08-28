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Himalayalar'dan kopan buzulun yol açtığı selde can kaybı 489'a çıktı

Nepal ile Çin sınırındaki taşkında ölü sayısı 489'a yükseldi; Tibet'te taşan set gölü nedeniyle kurtarma çalışmaları yeniden başladı, risk devam ediyor.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 13:11

GÜNCELLEME: 28 Ağustos 2026 - 13:16

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Himalayalar'dan kopan buzulun yol açtığı selde can kaybı 489'a çıktı

sel felaketinin bilançosu

Nepal polisinden yapılan açıklamaya göre, Çin sınırındaki Bhotekoshi Nehri'ndeki taşkının ardından yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 489'a yükseldi. En çok can kaybının selden en kötü etkilenen Rasuwa ve Nuwakot bölgelerinde görüldüğü ifade edildi. Kurtarma ekipleri, felaketin en fazla etkilediği yerlerden biri olan Chitwan bölgesinde, Trishuli Nehri kıyılarında ve Seti Gandaki'ye karışan alanlarda yoğun arama çalışması yürütüyor.

Açığa çıkan yeni görüntülerde, sular altında kalan bir evde insanların mahsur kaldığı ve su seviyesinin hızla yükseldiği görülüyor. Yetkililer, saldırgan sel sularının evleri, köprüleri, yolları ve diğer altyapıyı sürükleyerek bazı bölgelerde sakinlerle ve turistlerle iletişimi tamamen kestiğini belirtiyor.

çin tarafında gelişmeler

Çin'in Nepal sınırında yer alan Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Gyirong bölgesinde de can kaybı artışı yaşandı; yaşamını yitirenlerin sayısı 3'ten 5'e yükseldi. Kayıp sayısı ise 558 olarak bildirildi. Çin Su Kaynakları Bakanlığı, çarşamba günü meydana gelen sel ve heyelan sonucu Tibet'te oluşan set gölünün bugün taştığını açıkladı. Taşma nedeniyle sabah saatlerinde askıya alınan kurtarma operasyonları, taşmanın durmasıyla yeniden başlatıldı.

Bakanlık yetkilileri, Chhochen Khola ile Purepu Tsangpo nehirlerinin birleştiği noktada oluşan set gölünün hafta sonu alçak kesimlerde ikinci bir sel felaketine neden olma riskinin yüksek olduğuna dair uyarıda bulundu ve bölgedeki tahliye, izleme ve hazırlık çalışmalarının önemine vurgu yapıldı.

felaketin gelişimi ve etkileri

Olay, Çarşamba günü Himalayalar'dan bir buzulun kopmasıyla başladı; önce Çin'in Tibet bölgesini, ardından Nepal'in kuzeyindeki Rasuwa ve komşu bölgeleri vurdu. Bhotekoshi ve Trishuli nehirleri sel suyu ve molozlarla taştı. Yetkililer, sel sularının altyapıyı tahrip ederek ulaşımı aksattığını, birçok yerleşim yerinin izole olduğunu ve kurtarma ekiplerinin erişim sağlamakta zorluk çektiğini bildiriyor.

Arama-kurtarma çalışmaları sürerken yetkililer, selin yarattığı risklere karşı halkı uyarıyor ve taşkına maruz kalan bölgelerde bilgi akışının sağlanmasına, tahliyelerin hızlandırılmasına ve zarar tespitine öncelik veriliyor. Bölgedeki insani ihtiyaçların karşılanması için ekiplerin ve lojistik desteğin hızlıca yönlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

NEPAL&#039;İN ÇİN SINIRINDA MEYDANA GELEN TAŞKININ YOL AÇTIĞI SEL FELAKETİNDE HAYATINI KAYBEDENLERİN...

NEPAL'İN ÇİN SINIRINDA MEYDANA GELEN TAŞKININ YOL AÇTIĞI SEL FELAKETİNDE HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 489'A YÜKSELDİ. (FOTO: UYDU GÖRÜNTÜSÜ-SELİN ÖNCESİ/SONRASI)

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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