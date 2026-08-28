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Hınıs’ta akademik varlık güçlendiriliyor: rektörün ziyaretinde eğitim ve iş birliği ön plana çıktı

Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Hınıs Meslek Yüksekokulunu ziyaret ederek eğitim kalitesi ve akademik gelişim ile yerel paydaş iş birliğini değerlendirdi.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 09:14

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Hınıs’ta akademik varlık güçlendiriliyor: rektörün ziyaretinde eğitim ve iş birliği ön plana çıktı

Atatürk Üniversitesi'nin ilçelerdeki varlığı güçlendiriliyor

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversitenin ilçelerdeki akademik birimlerine yönelik ziyaret programı kapsamında Hınıs Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti. Ziyarette yüksekokulun yürüttüğü çalışmalar, eğitim-öğretim faaliyetleri ve akademik gelişimi desteklemeye yönelik adımlar ele alındı.

Hınıs MYO'nun çalışmaları ve öncelikler:

Rektör Hacımüftüoğlu, Hınıs Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Harun Güney ile bir araya gelerek yüksekokulun akademik ve idari süreçleri hakkında bilgi aldı. Görüşmede, öğrencilerin eğitim ortamlarının iyileştirilmesi ve mesleki eğitimin bölgedeki ihtiyaçlara uygun hale getirilmesi üzerinde duruldu. Ayrıca yüksekokulun bölgenin mesleki eğitim ihtiyacına sunduğu katkılar değerlendirilerek mevcut projelerin sürdürülebilirliği tartışıldı.

Rektör Hacımüftüoğlu, Hınıs Meslek Yüksekokulunun Atatürk Üniversitesinin ilçelerdeki eğitim ve öğretim faaliyetleri açısından önemli bir konumda bulunduğunu vurguladı ve şu ifadeyi kullandı: "İlçelerimizde faaliyet gösteren akademik birimlerimiz, Atatürk Üniversitesinin eğitim, bilim ve toplumsal katkı misyonunun önemli birer parçasıdır." Bu çerçevede yüksekokulun akademik gelişiminin üniversitenin ilgili birimleriyle koordinasyon içinde destekleneceği belirtildi.

Yerel yönetimlerle iş birliği ve bölgesel kalkınma:

Hınıs MYO'daki temasların ardından Rektör Hacımüftüoğlu, Hınıs Kaymakamı Fatih Gülnar ve Hınıs Belediye Başkanı Serdal Şan ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Yapılan görüşmelerde ilçenin eğitim ve akademik gelişimi, üniversite-şehir iş birliği ve Atatürk Üniversitesinin Hınıs'a yönelik çalışmaları ele alındı.

Ziyaretlerin ortak amacı, Atatürk Üniversitesinin il merkeziyle birlikte ilçelerdeki akademik varlığını güçlendirmek, yerel paydaşlarla iş birliğini geliştirmek ve yükseköğretim hizmetlerinin bölgesel kalkınmaya katkısını artırmaktır. Rektörlük yetkilileri, Hınıs Meslek Yüksekokulunun eğitim kalitesinin sürekli geliştirilmesi ve öğrencilerin mesleki yetkinliklerinin artırılmasının öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı.

Hınıs ziyaretinde konuşulan konuların takip edileceği, gerekli destek ve koordinasyon çalışmalarının üniversitenin ilgili birimleri tarafından sürdürüleceği kaydedildi.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. AHMET HACIMÜFTÜOĞLU, ÜNİVERSİTENİN İLÇELERDEKİ AKADEMİK...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. AHMET HACIMÜFTÜOĞLU, ÜNİVERSİTENİN İLÇELERDEKİ AKADEMİK BİRİMLERİNE YÖNELİK ZİYARETLERİ KAPSAMINDA HINIS MESLEK YÜKSEKOKULUNU ZİYARET ETTİ. ZİYARETTE, YÜKSEKOKULUN MEVCUT ÇALIŞMALARI, EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ VE AKADEMİK GELİŞİMİNE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR DEĞERLENDİRİLDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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