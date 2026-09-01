Hırdavatçı veresiye istemeyen müşterinin tabancalı saldırısına uğradı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Çankaya Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde bulunan bir hırdavat dükkanında sabah saatlerinde yaşanan olayda, işletmeci Cafer Ökçe başından yaralandı. İddiaya göre saldırgan, istediği malzemeyi veresiye yazdırma talebi reddedilince önce tartıştı, ardından tabancayla saldırdı.

olayın gelişimi:

Dükkâna gelen bir müşteri derz dolgusu ve alçıpan istemiş; ödeme talebini veresiye yazdırmak şeklinde iletince Ökçe, iş yerinin veresiye çalışmadığını belirterek olumsuz yanıt verdi. Kısa sürede sözlü tartışmaya dönüşen olayda müşteri, Ökçe'yi Maliye'ye şikayet etmekle tehdit ettiği iddia edildi. İddialara göre saldırgan yanında taşıdığı tabancayla Ökçe'nin başına vurdu ve üzerine doğru silah doğrulttu; saldırı sırasında çevredekiler yaralıya müdahale etti ve durumu polis ekiplerine bildirdi.

mağdurun anlatımı:

Olayı anlatan Cafer Ökçe, sabah gelen kişiden ürünleri getirdiğini, ancak veresiye veremeyeceklerini söylediğini belirtti. Ökçe, müşterinin önce 'Sen yazmazsan ben de seni Maliye’ye şikayet ederim' dediğini, ardından sinirlenip tabancayı çıkardığını, 'kafama vurdu' ve iki kez silah sallayıp doğrulttuğunu ifade etti. Ökçe, 'Allah’tan ateş etmedi. Ben adli bir durum olmasın diye karşılık vermedim ama başıma bu geldi' diyerek şikâyetçi olduklarını ekledi.

polis müdahalesi ve soruşturma:

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri inceleme başlattı. Ökçe, karakola gidildiğinde saldırganın yanında bulunan oyuncağını aldıklarını, ancak yaşananın gerçek bir silahla gerçekleştiğini vurguladı. Olayla ilgili resmi soruşturma sürüyor ve yetkililer olayın tüm yönlerini araştırıyor.

Veresiye vermediği müşterisi tarafından tabancayla tehdit edilip başından yaralandı