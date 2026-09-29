Muğla’nın su altyapısına 62,9 milyon avro ile iklim dayanıklılığı yatırımı

Proje ve kapsamı:

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Yeşil Şehirler Programı kapsamında Muğla için imzalanan finansman anlaşması, içme suyu altyapısının güçlendirilmesini hedefliyor. Sağlanan 62,9 milyon avro tutarındaki kaynakla öncelikle Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde kapsamlı yenileme ve modernizasyon çalışmaları yapılacak. Proje, ilçe merkezlerinin yanı sıra Toparlar, Dalyan ve Sarıgerme mahallelerini de kapsıyor ve mevcut isale hatları, depolar ile kritik şebeke bölümlerinin yenilenmesini öngörüyor.

Kayıp-kaçakla mücadele ve teknolojik yenileme:

MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, projenin temel hedefinin kayıp-kaçağı azaltmak olduğunu vurguluyor. Şengül'un ifadeleriyle Suyun bir damlasının dahi heba edilmesini istemiyoruz. Bugün proje bölgesinde kayıp-kaçak oranı %65 seviyelerine kadar çıkıyor; yatırım ve taahhütlerle bu oranın %20’nin altına indirilmesi planlanıyor. Çalışmalar kapsamında ekonomik ömrünü tamamlamış şebeke boruları yenilenecek, yeni iletim hatları ve içme suyu depoları inşa edilecek, mevcut depolar rehabilite edilecek ve şebeke dijital olarak izlenecek.

İklim uyumu, enerji verimliliği ve kaynak yönetimi:

Projede öne çıkan bir diğer unsur Topgözü Su Kaynağı'nın sisteme kazandırılması için inşa edilecek yeni iletim hattı. Bu hatla suyun mümkün olduğunca cazibeyle iletilmesi hedefleniyor; böylece yeraltı suyu kullanımına ve enerji yoğun pompalamaya bağımlılık azaltılacak. MUSKİ, su yönetimini yalnızca yeni kaynak veya hat yapmak olarak değil; mevcut kaynakların korunması, kayıp-kaçakların azaltılması, altyapının yenilenmesi, dijital izleme ve enerji verimliliğinin bütüncül bir parçası olarak tanımlıyor. Bu yaklaşım karbon emisyonlarının azaltılmasına ve işletme maliyetlerinin düşürülmesine de katkı verecek.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, projenin iklim değişikliğine uyum kapasitesini ve dayanıklılığı güçlendireceğini belirtti. Aras'a göre Muğla için iklim değişikliğine uyum, suyla başlıyor; imzalanan anlaşmanın zamanlaması, Muğla'nın Akdeniz İklim Zirvesi'ne ev sahipliği yaptığı dönemde gerçekleşmesi nedeniyle ayrıca anlamlı bulundu. Başkan Aras, EBRD'ye, proje ekibine ve iş birliği yapılan yerel belediyelere teşekkür etti ve bu yatırımın Muğla'nın su güvenliğine doğrudan katkı sağlayacağına dikkat çekti.

Projenin uygulanmasıyla birlikte Muğla'nın su altyapısı, iklim kaynaklı risklere karşı daha dirençli hale gelmeyi; su kayıplarını minimize ederek mevcut kaynakları daha verimli kullanmayı ve uzun vadede enerji ile maliyet tasarrufu sağlamayı hedefliyor.

MUĞLA’NIN İÇME SUYU ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ, SU KAYIPLARININ AZALTILMASI VE SU KAYNAKLARININ DAHA VERİMLİ KULLANILMASI AMACIYLA AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI (EBRD) YEŞİL ŞEHİRLER PROGRAMI KAPSAMINDA 62,9 MİLYON AVROLUK FİNANSMAN ANLAŞMASI İMZALANDI.