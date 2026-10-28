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Hisarcık'ta öğrencilerden can dostlara toplumsal destek

Hisarcık'ta 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi öğrencileri, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile ilçe çapında sokak hayvanlarına yem bırakıp dikkat çekti.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 10:02

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EDİTÖR: Aslı Han

Hisarcık'ta öğrencilerden can dostlara toplumsal destek

etkinlik detayları:

Hisarcık Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen etkinlik, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Öğrenciler, ilçenin belirli noktalarına sokak hayvanları için yem bıraktı.

katılım ve uygulama:

Etkinlik, gençlerin hayvan sevgisini eyleme dönüştürmesinin yanı sıra toplumsal duyarlılığın somut bir örneği oldu. Katılımcılar, planlı bir şekilde belirlenen alanlara yem bırakıp paylaşma ve merhamet değerlerini hayata geçirdi.

yetkilinin açıklaması:

Hisarcık Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yılmaz Uçar, etkinliğe katılan öğrencilere teşekkür ederek, "Paylaşmanın, merhametin ve toplumsal duyarlılığın en güzel örneklerinden birini sergileyen tüm gençlerimize teşekkür ediyor; can dostlarımız için farkındalık oluşturmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu tür etkinlikler, yerel düzeyde toplumsal sorumluluk bilincini güçlendirirken gençlerin toplumla ilişkisini pekiştiriyor.

HİSARCIK’TA ÖĞRENCİLERDEN SOKAK HAYVANLARINA ANLAMLI DESTEK

HİSARCIK’TA ÖĞRENCİLERDEN SOKAK HAYVANLARINA ANLAMLI DESTEK

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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