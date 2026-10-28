Hisarcık'ta öğrencilerden can dostlara toplumsal destek

etkinlik detayları:

Hisarcık Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen etkinlik, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Öğrenciler, ilçenin belirli noktalarına sokak hayvanları için yem bıraktı.

katılım ve uygulama:

Etkinlik, gençlerin hayvan sevgisini eyleme dönüştürmesinin yanı sıra toplumsal duyarlılığın somut bir örneği oldu. Katılımcılar, planlı bir şekilde belirlenen alanlara yem bırakıp paylaşma ve merhamet değerlerini hayata geçirdi.

yetkilinin açıklaması:

Hisarcık Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yılmaz Uçar, etkinliğe katılan öğrencilere teşekkür ederek, "Paylaşmanın, merhametin ve toplumsal duyarlılığın en güzel örneklerinden birini sergileyen tüm gençlerimize teşekkür ediyor; can dostlarımız için farkındalık oluşturmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu tür etkinlikler, yerel düzeyde toplumsal sorumluluk bilincini güçlendirirken gençlerin toplumla ilişkisini pekiştiriyor.

HİSARCIK’TA ÖĞRENCİLERDEN SOKAK HAYVANLARINA ANLAMLI DESTEK