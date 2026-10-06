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Hisarönü'de mahalle sohbetleri sahada talepleri görünür kıldı

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Mahalle Sohbetleri'yle Hisarönü Mahallesi'nde vatandaşların talep ve önerilerini dinledi, ihtiyaçları yerinde inceledi.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 17:22

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Hisarönü'de mahalle sohbetleri sahada talepleri görünür kıldı

Hisarönü'de mahalle sohbetleri devam etti:

Marmaris Belediyesi'nin mahallelerin ihtiyaçlarını doğrudan yurttaşlardan almak ve çözüm süreçlerini yerinde değerlendirmek amacıyla yürüttüğü Mahalle Sohbetleri programı Hisarönü Mahallesi'nde sürdü. Buluşma Hisarönü Muhtarlığı binasında gerçekleştirildi; toplantıya Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Belediye Başkan Yardımcısı Av. Tunç Telli, belediye birim müdürleri, meclis üyeleri ve Hisarönü Mahalle Muhtarı Fatih Turgut katıldı.

talep ve saha incelemesi:

Toplantıda mahalle sakinleri söz alarak talep, öneri ve beklentilerini paylaştı. Başkan Ünlü, gelen talepler hakkında bilgiler verdi ve ardından ekibiyle birlikte mahallede saha incelemesi yaptı. Vatandaşların ilettiği noktalar tek tek yerinde gözden geçirildi; belediye yetkilileri öncelikli hizmet alanlarına dair notlar alarak kısa ve orta vadeli planlamayı değerlendirdi.

Belediyenin doğrudan iletişim kurduğu bu tür toplantılar, yerel yönetim ile vatandaş arasındaki geri bildirimin hızlanmasına katkı sağlıyor. Yetkililer, gelen önerilerin önceliklendirilmesi ve uygulama adımlarının takibi için not ve görev dağılımı yaptı.

imar süreci ve belediyenin rolü:

Mahalle sakinlerinin gündeme getirdiği imar konusuna da değinen Acar Ünlü, imar planlarının hayata geçirilmesini kendilerinin de en az vatandaşlar kadar istediğini vurguladı. Ünlü, "Bölgenin imar sorununun çözülmesini biz de çok istiyoruz. Ancak bu konu belediyemizin tek başına karar verebileceği bir konu değil. Süreç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yetki ve değerlendirmeleri kapsamında ilerliyor. Biz belediye olarak üzerimize düşen her türlü çalışmayı yapmaya ve sürecin takipçisi olmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Belediye yetkilileri, saha incelemelerinden çıkan sonuçlara göre uygulama takibini sürdüreceklerini; öncelikli altyapı, temizlik ve ulaşım gibi günlük yaşamı doğrudan etkileyen konuların hızla ele alınacağını belirtti. Mahalle buluşmaları, yerel yönetimin katılımcı yöntemlerle çözüm üretme yaklaşımının bir parçası olarak devam edecek.

MARMARİS BELEDİYE BAŞKANI ACAR ÜNLÜ, ‘MAHALLE SOHBETLERİ’ BULUŞMALARI KAPSAMINDA HİSARÖNÜ...

MARMARİS BELEDİYE BAŞKANI ACAR ÜNLÜ, ‘MAHALLE SOHBETLERİ’ BULUŞMALARI KAPSAMINDA HİSARÖNÜ MAHALLESİ’NDE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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