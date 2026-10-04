Hissetilen depremler kahramanmaraş'ta olumsuzluk yaratmadı

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Adana ve Osmaniye'de meydana gelen sarsıntıların kentte hissedildiğini ancak zarar olmadığını bildirdi.

valinin paylaşımı:

Vali Ünlüer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Değerli hemşehrilerim, Adana’nın Saimbeyli ilçesinde peş peşe meydana gelen 4.8 ve 4.9 büyüklüğündeki iki deprem ile Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem, ilimizde de hissedilmiştir. Şu an itibarıyla ilimiz genelinde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Depremlerden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun dedi.

süreç ve değerlendirme:

Paylaşımda yer alan ifadelere göre ilgili büyüklükteki sarsıntılar Kahramanmaraş'ta hissedilmiş olup, kent genelinde herhangi bir hasar veya olumsuzluk tespit edilmemiştir. Vali Ünlüer, etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

KAHRAMANMARAŞ VALİSİ MÜKERREM ÜNLÜLER, ADANA VE OSMANİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLERLE İLGİLİ OLARAK KAHRAMANMARAŞ'TA OLUMSUZLUĞUN OLMADIĞINI AÇIKLADI