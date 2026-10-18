Dolar 49,5091 +0,08%
Euro 55,6503 +0,22%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.655,28 +0,26%
EUR/USD 1,1242 +0,19%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

Hizan'da hızlı müdahale sayesinde ev yangını büyümeden kontrol altına alındı

Hizan Yenikent'te Nusret Temiz'e ait evde başlayan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü; can kaybı yok.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 01:09

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Hizan'da hızlı müdahale sayesinde ev yangını büyümeden kontrol altına alındı

Olay ve müdahale:

Bitlis'in Hizan ilçesi Yenikent Mahallesi Sürücüler Konutları'nda bulunan Nusret Temiz'e ait evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen Hizan Belediyesi itfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale edip söndürme çalışması gerçekleştirdi.

can ve mal kaybı:

Müdahale sonucu can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Ancak evdeki birçok eşya yanarak kullanılamaz hale geldi; maddi hasar oluştu.

soruşturma sürüyor:

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme yapılıyor.

BİTLİS’İN HİZAN İLÇESİNDE BİR EVDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU. İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALE...

BİTLİS’İN HİZAN İLÇESİNDE BİR EVDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU. İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALE ETTİĞİ OLAYDA CAN KAYBI VE YARALANMA YAŞANMADI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Narlıca Mobsan üst geçidinde motosiklet bariyere çarptı, iki kişi yaralandı
images

Yenişehir'de tarlalar suyla boğuşuyor, ekipler kanalları temizliyor
images

Tartışma İnegöl'de bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 2 yaralı
images

Gece uygulaması: Hatay'da eksik belge ve kural ihlalleri 17 işletmeye işlem geti...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bolu'da gece sağanakları yaşamı aksattı

Narlıca Mobsan üst geçidinde motosiklet bariyere çarptı, iki kişi yaralandı

Yenişehir'de tarlalar suyla boğuşuyor, ekipler kanalları temizliyor

Tartışma İnegöl'de bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 2 yaralı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Akhisar'da ağır kaza sonrası otobüs ve tır vinçlerle kaldırılıyor

Kayserispor 22 puanla zirvede yalnız

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Balıkesir'de 10.10 coşkusu: birlik, gönül ve kültür buluşması