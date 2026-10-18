Hizan'da hızlı müdahale sayesinde ev yangını büyümeden kontrol altına alındı

Olay ve müdahale:

Bitlis'in Hizan ilçesi Yenikent Mahallesi Sürücüler Konutları'nda bulunan Nusret Temiz'e ait evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen Hizan Belediyesi itfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale edip söndürme çalışması gerçekleştirdi.

can ve mal kaybı:

Müdahale sonucu can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Ancak evdeki birçok eşya yanarak kullanılamaz hale geldi; maddi hasar oluştu.

soruşturma sürüyor:

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme yapılıyor.

BİTLİS’İN HİZAN İLÇESİNDE BİR EVDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU. İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALE ETTİĞİ OLAYDA CAN KAYBI VE YARALANMA YAŞANMADI.