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Hızlı müdahaleyle kontrol altına alınan orman yangını Ahır Dağı'nda

Kahramanmaraş'ta Ahır Dağı Pınarbaşı mevkiinde çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 1 helikopter ve 3 arazözle müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 19:11

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Hızlı müdahaleyle kontrol altına alınan orman yangını Ahır Dağı'nda

Hızlı müdahaleyle kontrol altına alınan orman yangını Ahır Dağı'nda

Kahramanmaraş'ta, Ahır Dağı Pınarbaşı mevkiinde bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye hızla müdahale edildi.

Müdahale ve kullanılan araçlar:

İhbarı takiben Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yönlendirildi. Söndürme çalışmalarında 1 helikopter ve 3 arazöz görev aldı; ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın büyümeden, kısa sürede kontrol altına alındı.

Olay yeri incelemesi ve soruşturma:

Yangının çıkış nedeni hakkında kesin bilgiye ulaşılabilmesi için jandarma ekipleri sahada inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarla birlikte yangının nasıl başladığının tespit edilmesine yönelik süreç devam ediyor.

KAHRAMANMARAŞ&#039;TA ÇIKAN ORMAN YANGINI EKİPLERİN MÜDAHALESİ İLE KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

KAHRAMANMARAŞ'TA ÇIKAN ORMAN YANGINI EKİPLERİN MÜDAHALESİ İLE KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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