Kocaeli’de denizler bereket verdi: palamut öne çıktı, fiyatlar geriledi

kocaeli'de yeni av dönemi tezgahları canlandırdı:

Denizlerde 15 Nisan’da başlayan av yasağının sona ermesiyle balıkçılar gece saatlerinden itibaren tekrar denize açıldı. Teknelerin limanlara avla dönmesinin ardından Kocaeli’deki tezgahlarda yeni sezon hareketliliği başladı. İlk günün öne çıkan türü palamut olurken, hamsi, istavrit ve sardalya da tezgahlarda yer aldı.

fiyatlar avın artışıyla geriledi:

Yeni av dönemine girilmesiyle birlikte ürün miktarının artması fiyatlara kısa sürede yansıdı. Balıkçı Kemal Bineklioğlu, palamut fiyatlarının kısa zamanda düştüğünü belirterek, "Palamut dün 150-175 liraydı, şu anda 100-125 lira" dedi. Hamsi ve istavritte de düşüş yaşandığını aktaran Bineklioğlu, "Dün hamsiyi 400 liraya satıyordum, şu anda 300-350 liraya satıyorum. İstavrit 400 liraydı, 300 liraya satıyorum" ifadelerini kullandı. Ayrıca sardalya fiyatlarının önceki 700-800 lira aralığından 350 liraya kadar gerilediği kaydedildi.

palamutun halk balığı olarak öne çıkışı:

Bineklioğlu palamudu "palamut halk balığı" olarak nitelendirip 7’den 70’e herkesin tercih ettiğini vurguladı. Yeni sezonda 400-450 gram palamutun fiyatının 100-125 lira aralığında olduğunu söyleyen Bineklioğlu, ilerleyen günlerde palamutun 700-800 gram hatta 1 kilograma ulaşabileceğini ve buna göre fiyatların yeniden şekilleneceğini belirtti. Troller ve gırgırların faaliyete geçmesiyle arzın artacağı ve fiyatların günlük olarak değişeceği de ifade edildi.

Bineklioğlu sözlerini, "İnşallah bol ve bereketli bir yıl geçireceğiz" diyerek tamamladı ve bu sezon halkın daha bol balık tüketebileceğini dile getirdi.

YENİ SEZONUN İLK GÜNÜNDE PALAMUT, HAMSİ, İSTAVRİT VE SARDALYA TEZGAHLARDAKİ YERİNİ ALDI