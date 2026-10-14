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Yeni konut teslimleri Hatay kiralarını yükseltti: TOKİ'de kiralar 10 bin liradan başlıyor

Hatay’da teslimleri süren deprem konutları kira piyasasını hareketlendirdi; TOKİ konutlarında kiralar 10-15 bin, rezerv alanlarda 15-20 bin TL arasında.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 08:50

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EDİTÖR: Serkan Varol

Yeni konut teslimleri Hatay kiralarını yükseltti: TOKİ'de kiralar 10 bin liradan başlıyor

Konut teslimleri ve piyasa hareketi

Hatay’da deprem sonrası inşa edilen konutların toplu teslimleri, kentte kira piyasasında yeniden bir hareketlilik yarattı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda hak sahibi belirlenen toplam 98 bin 74 bağımsız bölüm için yerleşimler sürüyor. Teslimler ve konteyner kentlerin boşaltılması, kiralık konut talebinde kısa vadeli dalgalanmalara yol açtı.

2023 yılında kentte kira fiyatları yüzde 100 yükselmişken, 2026 yılının ilk çeyreğinde teslimler ve artan konut arzı kira seviyelerinde bir miktar gerileme de getirdi. Ancak son teslim döneminde oluşan talep yoğunluğu, kiralarda belirli bir artış baskısı oluşturdu.

Fiyat aralıkları ve belirleyici faktörler

Emlakçı Jülide Özkan’ın verdiği bilgiye göre TOKİ konutlarında kiralar artık 10 bin ile 15 bin TL aralığında seyrediyor. Rezerv alanlardaki yeni konutlarda ise kiralar genelde 15 bin ile 20 bin TL arasında belirtiliyor. Özkan, daha yılın ilk aylarında TOKİ konutlarında kira aralığının 7 bin ile 13 bin TL olduğuna dikkat çekti.

Kira farklarını etkileyen başlıca unsurlar arasında dairenin katı, şehir merkezine uzaklığı, oda sayısı, metrekare ve cephe özellikleri yer alıyor. Ayrıca şehir merkezindeki binaların ortalama yaşının yaklaşık 6 olmasının ve yeni daire arzının artmasının ev sahiplerinin daha yüksek kira talep etmelerine neden olduğu belirtiliyor.

Satışta tapu uyarısı ve riskler

Hak sahiplerinin bir kısmının konutlarını satışa çıkarmak istemesi; ancak tapular henüz çıkmadığı için işlemlerin sözleşme üzerinden yürütülmeye çalışılması sektörde risk oluşturuyor. Özkan bu konuda 'tapular çıkmadan sözleşmeyle satış yapmak ciddi risk taşıyor' ifadesini kullanırken, ödenen meblağların 1,5 ile 2 milyon lira seviyelerine ulaşabildiğini vurguladı.

Noter veya resmi kurumlarda tapu devri mümkün olmadan yapılan sözleşmelerin hukuki bağlayıcılığı ve geçerliliği konusunda sorunlar yaşanabileceği, alıcıların birikimlerini bu tür sözleşmelere dayandırmamaları gerektiği belirtildi. Bu nedenle tapuların çıkarılmasının beklenmesi tavsiye ediliyor.

Uzun vadede kiralarda düşüş beklentisi de dile getiriliyor. Özkan, vatandaşların ödeme gücünün sınırlı olduğunu ve piyasada nihai fiyatın alıcının ödeme gücüyle belirlendiğini söyleyerek kira seviyelerinde dengelenme yaşanabileceğini belirtti.

HATAY&#039;DA DEPREM SONRASI İNŞA EDİLEN KONUTLARIN TESLİM EDİLMESİYLE KİRA PİYASASINDA HAREKETLİLİK...

HATAY'DA DEPREM SONRASI İNŞA EDİLEN KONUTLARIN TESLİM EDİLMESİYLE KİRA PİYASASINDA HAREKETLİLİK YAŞANDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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