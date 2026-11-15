Dolar 50,3447 +0,12%
Euro 55,4947 -0,22%
Bist 11.842,82 +1,51%
Altın Gram 6.290,44 +0,03%
EUR/USD 1,1028 -0,29%
Brent Petrol 95,84 +0,02%
--°

Honaz Karakurt-Karateke yolunda römorka arkadan çarpma: bir kişi hayatını kaybetti, beş yaralandı

Denizli'nin Honaz ilçesi Karakurt-Karateke yolunda kargo aracının römorka arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 18:43

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Honaz Karakurt-Karateke yolunda römorka arkadan çarpma: bir kişi hayatını kaybetti, beş yaralandı

kaza ve ilk bulgular:

Denizli'nin Honaz ilçesi Karakurt-Karateke yolunda seyir halinde olan bir kargo aracı, önünde ilerleyen traktörün römorkuna arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kargo aracı kontrolden çıkıp şarampole uçtu.

Çarpışma anında traktörün römorkunda bulunan kişiler yola savruldu. Olay yerinden edinilen bilgilere göre kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kargo aracının sürücüsü de hafif-orta derecede yaralandı.

yaralılara müdahale ve hastaneye sevk:

İhbar üzerine hızla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleleri gerçekleştirdi. Ağır yaralı olduğu belirtilen Nurcan Yenitürk, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle yaralanan diğer 5 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından sağlık kuruluşlarına sevk edilerek tedavi altına alındı.

soruşturma ve güvenlik önlemleri:

Olayın ardından bölgeye gelen jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme başlattı. Ekipler, çarpışmanın nedenine dair delil toplama ve olayın kesin seyrini belirleme çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, trafik güvenliği ve olay yeri incelemelerinin tamamlanmasının ardından ulaşımın normale döndürüleceğini bildirdi.

DENİZLİ’NİN HONAZ İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 5 KİŞİ...

DENİZLİ’NİN HONAZ İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 5 KİŞİ YARALANDI. TRAKTÖRÜN RÖMORKUNA ARKADAN ÇARPAN KARGO ARACI ŞARAMPOLE SAVRULDU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Van'da emniyetten geniş çaplı uyuşturucu baskını: dört tutuklu
images

Düzce'de ışıklarda duran araçlara arkadan çarpışma: 2 yaralı
images

AB güçleri Akdeniz'de Rusya bağlantılı tankere hava indirme operasyonu
images

İskenderun otobanında bariyerlere çarpan Tofaş hurdaya döndü: 5 kişi yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Halep havalimanı genişleme projesinin ilk aşaması hayata geçti

Van'da emniyetten geniş çaplı uyuşturucu baskını: dört tutuklu

Düzce'de ışıklarda duran araçlara arkadan çarpışma: 2 yaralı

Hedef enerji bağımsızlığı: KKTC'ye deniz altından doğal gaz bağlantısı

TREND HABERLER

Tunus’un Osmanlı mirası Kütahya’da sanatla yeniden canlanıyor

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı

Pluxee ile petrol ofisi marketlerinde yemek kartı dönemi

Arda Güler'in frikik golü Sergen Yalçın'ı anımsattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan dönüşünde basınla bir araya geldi

İspanya süper kupası İstanbul'da: la liga devleri sahne alıyor

Atatürk için pedal çevirenler Bafra'dan Samsun'a doğru yola çıktı