Honaz Karakurt-Karateke yolunda römorka arkadan çarpma: bir kişi hayatını kaybetti, beş yaralandı

kaza ve ilk bulgular:

Denizli'nin Honaz ilçesi Karakurt-Karateke yolunda seyir halinde olan bir kargo aracı, önünde ilerleyen traktörün römorkuna arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kargo aracı kontrolden çıkıp şarampole uçtu.

Çarpışma anında traktörün römorkunda bulunan kişiler yola savruldu. Olay yerinden edinilen bilgilere göre kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kargo aracının sürücüsü de hafif-orta derecede yaralandı.

yaralılara müdahale ve hastaneye sevk:

İhbar üzerine hızla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleleri gerçekleştirdi. Ağır yaralı olduğu belirtilen Nurcan Yenitürk, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle yaralanan diğer 5 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından sağlık kuruluşlarına sevk edilerek tedavi altına alındı.

soruşturma ve güvenlik önlemleri:

Olayın ardından bölgeye gelen jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme başlattı. Ekipler, çarpışmanın nedenine dair delil toplama ve olayın kesin seyrini belirleme çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, trafik güvenliği ve olay yeri incelemelerinin tamamlanmasının ardından ulaşımın normale döndürüleceğini bildirdi.

DENİZLİ’NİN HONAZ İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 5 KİŞİ YARALANDI. TRAKTÖRÜN RÖMORKUNA ARKADAN ÇARPAN KARGO ARACI ŞARAMPOLE SAVRULDU.