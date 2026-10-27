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Köln havalimanında bavullar rekoru: 57 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Köln/Bonn Havalimanı'nda İstanbul'dan dönen Belçikalı kadına ait 12 valizde yaklaşık 57 bin paket kaçak sigara bulundu; soruşturma başlatıldı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 12:41

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Köln havalimanında bavullar rekoru: 57 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Köln/Bonn Havalimanı'nda kaçak sigara operasyonu

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Köln/Bonn Havalimanı'nda İstanbul'dan dönen bir yolcuya ait bagajlarda yapılan kontrolde yaklaşık 57 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Yolcunun yanında bulunan 7 yaşındaki oğlu ve 12 valiz, görevlilerin şüphesi üzerine kontrol edildi.

Operasyonun ayrıntıları:

Köln/Bonn Havaalanı Gümrük Dairesi açıklamasına göre, yolcu beyan gerektirmeyen eşyalar çıkış kapısından ayrılmak isterken X-Ray taramasında valizlerin yoğunluğu fark edildi. Polis ekiplerinin açtığı kontrolde, 4'ü büyük olmak üzere 12 valiz ile çocuğun sırt çantasında neredeyse sadece kaçak sigara bulundu; giysi veya diş fırçası gibi tek bir kişisel eşya dahi tespit edilmedi.

Ele geçirilen sigaraların çeşitli markalarda ve Türkiye'den alındığı bildirildi. Valizlere el konulurken, savcılık tarafından başlatılan işlem kapsamında yolcu hakkında vergi kaçakçılığı suçlaması ile soruşturma açıldı.

Soruşturma ve bağlantılar:

Köln/Bonn Havalimanı Gümrük Dairesi Basın Sözcüsü Jens Ahland, operasyonu değerlendirirken, "Türkiye’den valizlerinde çok fazla sigara ile dönen yolcularla havalimanımızda sık sık karşılaşıyoruz. Ancak 4’ü büyük 8’i farklı boyutlarda toplamda 12 valizde yaklaşık 57 bin paket vergisiz sigara bulunması bizim için yeni bir rekor" ifadelerini kullandı.

Ahland ayrıca, yakalanan Belçikalı kadının annesinin de bu yılın Ağustos 2026’sının sonlarında aynı yerde yaklaşık 15 bin kaçak sigarayla yakalandığını belirtti. Yetkililer, soruşturma sürecinin tamamlanmasının ardından ele geçirilen 57 bin paket sigaranın imha edileceğini bildirdi.

Olay, havalimanı güvenlik ve gümrük kontrollerinin kaçakçılığın önlenmesindeki rolünü bir kez daha ortaya koyarken, soruşturma işlemleri ve olası hukuki süreç devam ediyor.

ALMANYA&#039;NIN KUZEY REN VESTFALYA EYALETİNDEKİ KÖLN/BONN HAVALİMANI&#039;NDA İSTANBUL&#039;DAN 7 YAŞINDAKİ...

ALMANYA'NIN KUZEY REN VESTFALYA EYALETİNDEKİ KÖLN/BONN HAVALİMANI'NDA İSTANBUL'DAN 7 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUYLA BİRLİKTE DÖNEN BELÇİKALI KADINA AİT 4'Ü BÜYÜK 12 VALİZDE YAKLAŞIK 57 BİN PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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