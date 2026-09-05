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Hozat'ta kuru ot yangını köylü ve ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü

Hozat ilçesi Çağlarca kırsalında çıkan kuru ot yangını, köylülerin ve itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınıp çevreye sıçramadan söndürüldü.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 14:57

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Hozat'ta kuru ot yangını köylü ve ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü

olayın gelişimi:

Tunceli'nin Hozat ilçesine bağlı Çağlarca köyü kırsalında kuru otların henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangın, çevrede bulunanlar tarafından fark edildi.

müdahale ve söndürme çalışmaları:

Köylülerin ilk müdahalesi ve itfaiye ekiplerinin hızlı gelmesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın çevreye ve yerleşim alanlarına sıçramadan söndürüldü.

TUNCELİ’DE KURU OT YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

TUNCELİ’DE KURU OT YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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