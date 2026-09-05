Hozat'ta kuru ot yangını köylü ve ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü

olayın gelişimi:

Tunceli'nin Hozat ilçesine bağlı Çağlarca köyü kırsalında kuru otların henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangın, çevrede bulunanlar tarafından fark edildi.

müdahale ve söndürme çalışmaları:

Köylülerin ilk müdahalesi ve itfaiye ekiplerinin hızlı gelmesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın çevreye ve yerleşim alanlarına sıçramadan söndürüldü.

TUNCELİ’DE KURU OT YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ