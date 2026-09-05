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Kars'ta ansızın bastıran dolu günlük yaşamı sekteye uğrattı

Kars kent merkezinde sağanak sonrası aniden bastıran dolu, cadde ve sokakları beyaza bürüdü; kısa süreli panik, su birikintileri ve trafik aksaması görüldü.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 15:44

GÜNCELLEME: 05 Eylül 2026 - 15:46

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EDİTÖR: Aslı Han

Kars'ta ansızın bastıran dolu günlük yaşamı sekteye uğrattı

Kars'ta aniden bastıran dolu günlük yaşamı etkiledi:

Kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, aniden yerini doluya bırakınca vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Yağışın kısa sürede doluya dönüşmesiyle sokakta bulunan birçok kişi sığınacak yer aradı ve kısa süreli bir panik yaşandı.

Yağışın etkisiyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, görüş mesafesi düştü ve sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Bazı noktalar dolunun etkisiyle beyaza büründü ve geçici aksaklıklar kaydedildi.

sokaklarda ve trafikte gözlemlenenler:

Dolu sırasında açıkta kalan araçlar ve yaya trafiği olumsuz etkilendi; kısa süreli yoğunluk ve yavaşlama yaşandı. Meteorolojik değişimin ani olması, sokaktaki insanları hazırlıksız yakaladı ve hareketleri kısıtladı.

ekiplerin müdahalesi ve normalleşme:

Olası olumsuzlukların önlenmesi için ekipler teyakkuza geçti. Yağışın durmasının ardından müdahalelerle ve yaşamı etkileyen noktaların kontrolüyle kentte hayat yavaş yavaş normale dönmeye başladı.

KARS’TA ANİDEN BASTIRAN DOLU HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

KARS’TA ANİDEN BASTIRAN DOLU HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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