Huzur için 284 binden fazla denetim: Hatay zabıtası 15 ilçede etkin kontrol sürdürüyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) Zabıta ekipleri, Nisan 2024'ten bu yana kent genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yoğun denetimler yürüttü. Toplamda 284 bin 442 denetimin gerçekleştirildiği çalışmada, ekiplerin faaliyetleri 15 ilçeye yayılarak çeşitli alanlarda sürdürüldü.

denetimlerin kapsamı:

Yürütülen denetimlerin türleri üç ana başlıkta toplandı: genel, çevre ve trafik. Bu kapsamda 78 bin 943 genel denetim, 114 bin 438 çevre denetimi ve 91 bin 61 trafik denetimi yapıldı. Çevre denetimleri içinde 70 bin 627 hafriyat, 18 bin 875 beton mikseri ve 24 bin 936 branda kontrolü gerçekleştirildi.

Ekipler şantiye, taş ocağı, beton santrali, otogar, market, fırın, pastane ve toplu taşıma araçları ile birlikte ticari taksi ve servis araçlarında da düzenli kontroller yaptı. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren tabela, branda ve totemler kaldırıldı; dilencilik faaliyetlerine yönelik de operasyonel çalışmalar yürütüldü.

teknoloji, yaptırım ve gelecek planları:

Denetimlerin etkinliğini artırmak amacıyla 3 bin 747 drone destekli denetim gerçekleştirildi. Mevzuata aykırı durumlar nedeniyle toplam 9 bin 408 cezai işlem uygulandı. HBB, denetim kapasitesini güçlendirmek için önümüzdeki dönemde Deniz ve Turizm Zabıtası Birimi kurmayı planladığını duyurdu.

Yerel yönetimin bu kapsamlı denetim programı, kent içi düzenin korunması, çevre güvenliğinin sağlanması ve trafik akışının düzenlenmesine odaklanıyor; uygulanan yaptırımlar ve teknolojik destek de çalışmaların etkinliğini artırıyor.

HBB ZABITA EKİPLERİNİN HATAY GENELİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ DENETİMLERDEN GÖRÜNTÜ.