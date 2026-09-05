Dolar 48,4248 +0,02%
Euro 56,2640 -0,07%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.969,58 -1,39%
EUR/USD 1,1621 -0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Dronlarla havadan denetim: Kilis'te trafik ihlallerine karşı yeni adım

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Polateli karayolunda dronla denetim yaparak şerit ihlalleri, emniyet kemeri ve cep telefonu kullanımını hedef aldı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 15:44

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Dronlarla havadan denetim: Kilis'te trafik ihlallerine karşı yeni adım

Dronlarla havadan denetim: Kilis'te trafik güvenliğine yeni yaklaşım

Kilis'te trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla jandarma ekipleri tarafından dron destekli denetimler gerçekleştirildi. Uygulama, kara yolunda gerçekleşen ihlallerin havadan tespit edilmesiyle kazaların azaltılması ve trafik disiplininin güçlendirilmesi hedefine odaklandı.

Denetimin kapsamı ve amaçları:

Uygulamayı yürüten Kilis İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, özellikle Polateli karayolu hattında dronlarla gözlem yaparak trafik kurallarına aykırı davranışları belirlemeye çalıştı. Denetimlerin temel amacı, sürücülerin güvenlik tedbirlerine uymasını sağlamak ve olası riskleri azaltmaktı.

Havadan tespit edilen ihlaller ve hedeflenen önlemler:

Denetimlerde, şerit üzerinde duraklama ve park etme, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uyulmaması, hatalı sollama, emniyet kemeri kullanmama ve seyir halinde cep telefonu kullanma gibi ihlallerin önlenmesine yönelik çalışmalar yürütüldü. Dronlarla yapılan tespitlerin kara birimleriyle koordinasyonu sağlanarak, gerektiğinde müdahale ve ceza süreçleri işletildi.

Yetkililer, dron destekli denetimlerin trafik güvenliğini artırmada etkili bir yöntem olduğunu ve bu tür uygulamaların devam edeceğini belirtti. Uygulamanın sahadaki etkinliği, ihlallerin erken tespiti ve hızlı müdahale ile kazaların azaltılmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

KİLİS’TE TRAFİK GÜVENLİĞİ İÇİN DRONE İLE DENETİMİ GERÇEKLEŞTİ

KİLİS’TE TRAFİK GÜVENLİĞİ İÇİN DRONE İLE DENETİMİ GERÇEKLEŞTİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hatay’da Yeşilköy sahilinde balıkçılar denizde hareketsiz kişi gördü, arama başl...
images

Marmaris açıklarında anında müdahale: ticari tekneden hasta tahliye edildi
images

ankara'da uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 3. dalga: 15 gözaltı
images

Uzayan husumet Malatya'da tırla saldırıya dönüştü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ankara'da uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 3. dalga: 15 gözaltı

Uzayan husumet Malatya'da tırla saldırıya dönüştü

Yapay zekanın millî teknolojiyle kesiştiği kapsamlı eser tanıtıldı

UçakPark'taki Airbus A340 bilim merkezinde yangın söndürüldü

TREND HABERLER

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan iki kişiye otomobil çarptı: biri ağır