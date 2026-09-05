Dronlarla havadan denetim: Kilis'te trafik ihlallerine karşı yeni adım

Dronlarla havadan denetim: Kilis'te trafik güvenliğine yeni yaklaşım

Kilis'te trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla jandarma ekipleri tarafından dron destekli denetimler gerçekleştirildi. Uygulama, kara yolunda gerçekleşen ihlallerin havadan tespit edilmesiyle kazaların azaltılması ve trafik disiplininin güçlendirilmesi hedefine odaklandı.

Denetimin kapsamı ve amaçları:

Uygulamayı yürüten Kilis İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, özellikle Polateli karayolu hattında dronlarla gözlem yaparak trafik kurallarına aykırı davranışları belirlemeye çalıştı. Denetimlerin temel amacı, sürücülerin güvenlik tedbirlerine uymasını sağlamak ve olası riskleri azaltmaktı.

Havadan tespit edilen ihlaller ve hedeflenen önlemler:

Denetimlerde, şerit üzerinde duraklama ve park etme, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uyulmaması, hatalı sollama, emniyet kemeri kullanmama ve seyir halinde cep telefonu kullanma gibi ihlallerin önlenmesine yönelik çalışmalar yürütüldü. Dronlarla yapılan tespitlerin kara birimleriyle koordinasyonu sağlanarak, gerektiğinde müdahale ve ceza süreçleri işletildi.

Yetkililer, dron destekli denetimlerin trafik güvenliğini artırmada etkili bir yöntem olduğunu ve bu tür uygulamaların devam edeceğini belirtti. Uygulamanın sahadaki etkinliği, ihlallerin erken tespiti ve hızlı müdahale ile kazaların azaltılmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

KİLİS’TE TRAFİK GÜVENLİĞİ İÇİN DRONE İLE DENETİMİ GERÇEKLEŞTİ