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İskenderun’da inşaat çöplüğünde çıkan yangın bina tehlikesi oluşturmadan söndürüldü

İskenderun’da İsmet İnönü Mahallesi'ndeki inşaat alanında çıkan çöp yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle binaya sıçramadan kontrol altına alındı; bölgede soğutma yapıldı ve çevre zarar gördü.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 15:45

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EDİTÖR: Murat Öztürk

İskenderun’da inşaat çöplüğünde çıkan yangın bina tehlikesi oluşturmadan söndürüldü

yangının gelişimi ve müdahale:

Hatay’ın İskenderun ilçesindeki İsmet İnönü Mahallesi sınırlarında bulunan bir inşaat alanında, çöplerin biriktiği alanda yangın çıktı. Kısa sürede alevlenen çöplük, çevreye duman ve ısı yaydı; ancak olay yerine intikal eden ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın binaya sirayet etmeden kontrol altına alındı.

soğutma ve çevresel etkiler:

Müdahalenin ardından ekipler bölgede kapsamlı bir soğutma çalışması yürüttü. Olay sonrası alanda yapılan tespitlerde çevrenin zarar gördüğü kaydedildi; alandaki yangının nedenine ve verdiği zararın boyutuna ilişkin çalışmaların sürdürülmesi bekleniyor.

Yetkililer ve müdahale ekipleri, benzer olayların önüne geçmek için inşaat alanlarında biriken atıkların düzenli olarak uzaklaştırılmasının önemine dikkat çekti. Olay sırasında herhangi bir binanın alev almasının önlenmesi, müdahalenin hızlı ve koordineli biçimde gerçekleştiğini gösterdi.

İSKENDERUN İSMET İNÖNÜ MAHALLESİ’NDE İNŞAAT ALANINDA ÇIKAN ÇÖP YANGININA EKİPLERİN...

İSKENDERUN İSMET İNÖNÜ MAHALLESİ’NDE İNŞAAT ALANINDA ÇIKAN ÇÖP YANGININA EKİPLERİN MÜDAHALESİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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