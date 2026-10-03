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HSK heyeti Erzurum adliyesinde adli süreçleri yerinde değerlendirdi

HSK heyeti, Erzurum adliyelerini kapsayan ziyaret kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı ve adliye personeliyle görüşerek yargı hizmetlerini yerinde değerlendirdi.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 10:43

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

HSK heyeti Erzurum adliyesinde adli süreçleri yerinde değerlendirdi

HSK heyeti Erzurum adliyesini yerinde inceledi:

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından gerçekleştirilen çalışma ziyareti kapsamında heyet, Erzurum'daki ilk derece adliyeleri ile Bölge Adliye Mahkemesi ve Bölge İdare Mahkemesi'ni kapsayan incelemelerde bulundu. Ziyarete HSK Başkan Vekili Fuzuli Aydoğdu, HSK Teftiş Kurulu Başkanı Ali Erdem, HSK Başmüfettişleri Ali İhsan Yılmaz ve Recep İbiş ile HSK Müfettişi Ahmet Tolga Asiltürk katıldı.

makam ziyaretleri ve bilgilendirme:

Heyet, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir ile Adalet Komisyonu Başkanı Osman Nuri Nayman'ı makamlarında ziyaret ederek yürütülen çalışmalar ve bölgesel uygulamalar hakkında bilgi aldı. Ziyaret programına ayrıca Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Mehmet Yertüm ve başsavcı vekilleri Harun Çetinkaya, Aydemir Çelik ve Talha Oğuz Orhan da katıldı.

yargı mensuplarının talepleri ve değerlendirmeler:

HSK Başkan Vekili Fuzuli Aydoğdu ile HSK Teftiş Kurulu Başkanı Ali Erdem adliye personeliyle bir araya gelerek hâkim ve Cumhuriyet savcılarının talep, istek ve önerilerini dinledi. Toplantıda yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, mesleki gelişim süreçleri, etik ilkeler ve uygulamada karşılaşılan hususlar ele alındı. Ayrıca Hınıs ve Oltu adli teşkilatından katılanlar arasında Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı Hasan Tamer Berber, Hınıs Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Tuğrul, Hınıs Adalet Komisyonu Başkanı Tansu Tuna ve Oltu Cumhuriyet Başsavcısı Onur Yavuz yer aldı.

Ziyaretin ardından Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yayımlanan teşekkür mesajında, "Nazik ziyaretleri dolayısıyla HSK Başkan Vekilimiz Sayın Fuzuli Aydoğdu, HSK Teftiş Kurulu Başkanı Sayın Ali Erdem ve beraberindeki kıymetli heyete teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU (HSK) HEYETİ, ERZURUM’DAKİ İLK DERECE ADLİYELERİ, BÖLGE ADLİYE...

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU (HSK) HEYETİ, ERZURUM’DAKİ İLK DERECE ADLİYELERİ, BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ VE BÖLGE İDARE MAHKEMESİ’Nİ KAPSAYAN ÇALIŞMA ZİYARETLERİ KAPSAMINDA ERZURUM ADLİYESİ’Nİ ZİYARET ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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