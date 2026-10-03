Cumhuriyet'le başlayan aşk, 72 yıllık evlilikte türküler ve fedakârlık

cumhuriyetin ilk yıllarından bugüne:

Burdur'un Gölhisar ilçesi Çeşme Mahallesi'nde yaşayan Ramazan ve Nazire Eroğuz çifti, 72 yıllık evlilikleriyle dikkat çekiyor. İkisi de 1931 doğumlu olan çift, bugün 95 yaşlarında olmasına rağmen birbirlerine olan bağlılıklarını koruyor. Gençlik yıllarında başlayan birliktelikleri, Cumhuriyet'in ilk yıllarından bugüne uzanan bir yaşam öyküsüne dönüştü.

hayatın zorluklarıyla birlikte mücadele:

Çift, yıllar boyunca yokluk ve sıkıntılarla karşılaştıklarını anlatıyor. Ramazan Eroğuz, evliliklerinin üzerinden geçen zamanı anlatırken 'Evleneli 72 sene oldu. Yokluktan dolayı çok sıkıntı geçtik, varlıktan dolayı değil yokluktan oldu' ifadelerini kullanıyor. Toplamda 6 çocukları olduğunu, bunlardan 5'inin hayatta olduğunu ve bir evladın vefat ettiğini paylaşıyorlar. Eroğuz çifti, çocuklarının kendilerine iyi baktığını ve bunun için minnet duyduklarını belirtiyor.

türküleri ve kuşaklara aktarılan miras:

Ramazan Eroğuz, yörede unutulmaya yüz tutmuş uzun havaları seslendirerek sözlü kültür mirasını yaşatıyor. İlerleyen yaşına rağmen türkülerle neşesini koruyan Ramazan Bey'in en büyük destekçisi, 72 yıllık hayat arkadaşı Nazire Hanım. Nazire Eroğuz, eşine olan bağlılığını ve birlikte geçirilen ömrün kendisi için taşıdığı anlamı vurguluyor.

Çiftin yaşamı, birlikte yaşanan acıların, sevinçlerin ve günlük hayatın yüklerinin omuz omuza taşındığı bir süreci gösteriyor. Ramazan ve Nazire Eroğuz, saygı ve sevginin zaman içinde nasıl korunduğuna, genç nesillere örnek olacak bir yaşamla yanıt veriyorlar. Son olarak çift, 'Allah'a şükürler olsun evlatlarım iyi' sözleriyle duygularını özetliyor.

BURDUR'UN GÖLHİSAR İLÇESİNDE YAŞAYAN RAMAZAN VE NAZİRE EROĞUZ ÇİFTİ, 72 YILLIK EVLİLİKLERİYLE YILLARA MEYDAN OKUYOR. 1931 DOĞUMLU ÇİFT, HAYATIN TÜM ZORLUKLARINI BİRLİKTE GÖĞÜSLERKEN, ARADAN GEÇEN ONLARCA YILA RAĞMEN BİRBİRLERİNE OLAN BAĞLILIKLARINDAN VAZGEÇMEDİ.