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Kırsalda güven artıyor: Sorkun Mahallesi'ne 5 milyon liralık elektrik yatırımı

Sinop Gerze Sorkun Mahallesi'nde YEDAŞ 5 milyon TL'lik elektrik şebekesi yenileme projesi yürütüyor; amaç şebeke dayanıklılığını ve hizmet kalitesini yükseltmek.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 11:23

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Kırsalda güven artıyor: Sorkun Mahallesi'ne 5 milyon liralık elektrik yatırımı

Sorkun Mahallesi'nde elektrik altyapısı güçlendiriliyor

Sinop’un Gerze ilçesine bağlı Sorkun Mahallesi'nde, mevcut elektrik altyapısının yenilenmesi için çalışmalar başlatıldı. Proje, YEDAŞ tarafından yürütülüyor ve bölgeye yönelik yaklaşık 5 milyon TL'lik yatırım öngörülüyor.

yatırımın kapsamı:

Yapılan planlamaya göre saha çalışmaları mevcut iletim ve dağıtım hatlarının güçlendirilmesi, eksik ya da eskimiş ekipmanların yenilenmesi ve şebeke bileşenlerinin modernize edilmesini kapsıyor. Amaç, kırsal alandaki enerji altyapısının hem kapasite hem de güvenilirlik açısından iyileştirilmesi olarak özetleniyor.

beklenen etkiler ve sürdürülen çalışmalar:

Bu yatırımla birlikte şebekenin kesintilere karşı dayanıklılığının artması ve vatandaşlara daha kaliteli enerji sunulması hedefleniyor. YEDAŞ açıklamasında, kırsal bölgelerde enerji altyapısının güçlendirilmesine yönelik yatırımların sürdürüldüğü ve bölgenin farklı noktalarında benzer çalışmalara devam edildiği ifade edildi. Yerel aboneler için kısa vadede altyapı yenileme kaynaklı planlı kesintiler yaşanabileceği; uzun vadede ise arıza sıklığında azalma ve hizmet kalitesinde iyileşme bekleniyor.

SİNOP’UN GERZE İLÇESİNE BAĞLI SORKUN MAHALLESİ’NDE ELEKTRİK ŞEBEKESİNİN YENİLENMESİ AMACIYLA...

SİNOP’UN GERZE İLÇESİNE BAĞLI SORKUN MAHALLESİ’NDE ELEKTRİK ŞEBEKESİNİN YENİLENMESİ AMACIYLA YAKLAŞIK 5 MİLYON TL’LİK YATIRIM GERÇEKLEŞTİRİLİYOR.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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