Kırsalda güven artıyor: Sorkun Mahallesi'ne 5 milyon liralık elektrik yatırımı

Sorkun Mahallesi'nde elektrik altyapısı güçlendiriliyor

Sinop’un Gerze ilçesine bağlı Sorkun Mahallesi'nde, mevcut elektrik altyapısının yenilenmesi için çalışmalar başlatıldı. Proje, YEDAŞ tarafından yürütülüyor ve bölgeye yönelik yaklaşık 5 milyon TL'lik yatırım öngörülüyor.

yatırımın kapsamı:

Yapılan planlamaya göre saha çalışmaları mevcut iletim ve dağıtım hatlarının güçlendirilmesi, eksik ya da eskimiş ekipmanların yenilenmesi ve şebeke bileşenlerinin modernize edilmesini kapsıyor. Amaç, kırsal alandaki enerji altyapısının hem kapasite hem de güvenilirlik açısından iyileştirilmesi olarak özetleniyor.

beklenen etkiler ve sürdürülen çalışmalar:

Bu yatırımla birlikte şebekenin kesintilere karşı dayanıklılığının artması ve vatandaşlara daha kaliteli enerji sunulması hedefleniyor. YEDAŞ açıklamasında, kırsal bölgelerde enerji altyapısının güçlendirilmesine yönelik yatırımların sürdürüldüğü ve bölgenin farklı noktalarında benzer çalışmalara devam edildiği ifade edildi. Yerel aboneler için kısa vadede altyapı yenileme kaynaklı planlı kesintiler yaşanabileceği; uzun vadede ise arıza sıklığında azalma ve hizmet kalitesinde iyileşme bekleniyor.

SİNOP’UN GERZE İLÇESİNE BAĞLI SORKUN MAHALLESİ’NDE ELEKTRİK ŞEBEKESİNİN YENİLENMESİ AMACIYLA YAKLAŞIK 5 MİLYON TL’LİK YATIRIM GERÇEKLEŞTİRİLİYOR.