Hudeyde limanına yönelik operasyon

Suudi Arabistan öncülüğündeki askeri koalisyon, Husilerin kontrolündeki stratejik liman kenti Hudeyde'ye saldırı düzenlendiğini açıkladı. Koalisyonun açıklamasında operasyonun limanın işleyişine dönük hedeflere yöneltildiği belirtildi.

Koalisyonun açıklaması:

Koalisyon, saldırı öncesinde sivillere tahliye uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada Hudeyde Limanı’ndaki operasyonel kabiliyetleri hedef aldık ifadelerine yer verildi.

Çatışmanın bağlamı:

Yemen'de uluslararası alanda tanınan hükümet ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar Temmuz ayında yeniden alevlendi. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, hükümete destek amacıyla Husilerin kontrolündeki bölgelerde operasyonlarını sürdürüyor ve Hudeyde'ye yönelik müdahalenin bu kapsamda gerçekleştiği kaydedildi.

Yemen'deki Suudi Arabistan öncülüğündeki askeri koalisyon, Husilerin kontrolündeki stratejik liman kenti Hudeyde'ye saldırı düzenlendiğini açıkladı.