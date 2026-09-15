Kırşehir'de ahiliğin birlik ve üretim vurgusu

Anahtar Parti il başkanından ahilik mesajı:

Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanı Cemal Kaya, Ahilik Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda ahiliğin Kırşehir ve Türkiye için taşıdığı öneme dikkat çekti.

Kaya, ahiliğin yalnızca esnaf ve sanatkârları ilgilendiren bir gelenek olmadığını; aynı zamanda birlik, dayanışma, dürüstlük, helal kazanç ve üretim anlayışını barındıran bir değer olduğunu belirtti.

Toplumsal dayanışma ve adalet perspektifi:

Mesajında ahilik kültürünün günümüzde toplumsal dayanışma, adaletli paylaşım ve üretime dayalı kalkınma açısından yol gösterici olduğunu vurgulayan Kaya, esnafın ve üreticilerin korunması ve desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Anahtar Parti'nin hedefleri:

Anahtar Parti olarak emeğin karşılık bulduğu, esnafın güçlendiği, üreticinin desteklendiği, adalet ve liyakatin esas alındığı bir Türkiye hedeflediklerini ifade eden Kaya, Kırşehir'in Ahilik kültürünün yaşatılmasında ve gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir merkez olduğunu sözlerine ekledi.

ANAHTAR PARTİ KIRŞEHİR İL BAŞKANI CEMAL KAYA, AHİLİK HAFTASI DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLAYARAK AHİLİK KÜLTÜRÜNÜN KIRŞEHİR VE TÜRKİYE AÇISINDAN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ.