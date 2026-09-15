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Şehit yakınlarıyla buluşmada: terörsüz Türkiye hedefinde kararlılık vurgusu

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Kastamonu'da şehit aileleri ve gazilerle buluştu; terörsüz Türkiye hedefinde emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 11:41

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Elif Demir

Şehit yakınlarıyla buluşmada: terörsüz Türkiye hedefinde kararlılık vurgusu

Şehit yakınlarıyla buluşmada: terörsüz Türkiye hedefinde kararlılık vurgusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kastamonu'da düzenlenen "Şehit Ailelerimiz ve Gazilerimizle Birlik ve Vefa Buluşması" programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Toplantıda, devletin şehit yakınları ve gazilere yönelik yaklaşımı ile ülkenin güvenlik politikalarına ilişkin mesajlar ön plandaydı.

buluşmanın içeriği ve verilen mesajlar:

Göktaş, şehit aileleri ve gazilerin her daim başları üzerinde yeri olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelmeye devam edeceklerini ifade etti. Bakan, sürecin başlatılmasını "Türkiye’nin en güçlü olduğu bir dönemde şartsız ve pazarlıksız" bir adım olarak nitelendirdi ve bu konuda şehit aileleri ile gazilerin sorularını doğrudan yanıtladıklarını söyledi.

dezenformasyon, sınır güvenliği ve savunma yatırımları:

Göktaş, terörsüz Türkiye süreci çevresinde sosyal medyada yoğun dezenformasyon yaşandığını vurguladı: 'Maalesef ki sosyal medyada, birkaç puan oy alırım kaygısıyla şehit ailelerimizi ve gazilerimizi yaralayan bir kitle oldu.' Bakan, şehit aileleri ve gazilerin bunun gerçek olmadığını anladıklarını kaydetti.

Güvenlik vurgusunda Göktaş, ülkenin sadece iç güvenlik açısından değil, çevresindeki tehditlere karşı da güçlü tutulduğunu belirtti. Sınır hattında oluşmaya çalışılan tehlikeler ve bir kısmı tarafından 'terör devleti' kurma girişimleri olduğunu ve Cumhurbaşkanının buna asla fırsat vermediğini sözlerine ekledi. Göktaş, gelinen noktada bu tehditlerin bertaraf edildiğini ifade etti.

Bakan ayrıca savunma alanındaki yatırımlara dikkat çekti: 'Bugün geldiğimiz noktada terörsüz bir Türkiye’ye doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Devletimiz güçlü. Devletimiz her daim emin adım atar, üç adım ötesini görür ve bunlara asla bir daha fırsat vermez.' Göktaş, İHA’larımızla, SİHA’larımızla yapılan yatırımları da güçlü ve büyük Türkiye hedefinin bir parçası olarak değerlendirdi.

Toplantı, şehit yakınları ve gazilerle doğrudan iletişim kurulması, soruların ilk ağızdan yanıtlanması ve sürece dair tereddütlerin giderilmesi yönünde bir zemin oluşturdu. Bakanın açıklamaları, hükümetin güvenlik odaklı yaklaşımını ve terörle mücadeledeki kararlılığını öne çıkardı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ, &quot;BUGÜN GELDİĞİMİZ NOKTADA TERÖRSÜZ BİR...

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ, "BUGÜN GELDİĞİMİZ NOKTADA TERÖRSÜZ BİR TÜRKİYE'YE DOĞRU EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ. DEVLETİMİZ GÜÇLÜ. DEVLETİMİZ HER DAİM EMİN ADIM ATAR, ÜÇ ADIM ÖTESİNİ GÖRÜR VE BUNLARA ASLA BİR DAHA FIRSAT VERMEZ" DEDİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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