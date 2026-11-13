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Kendi bahçesinde budadığı ıhlamurdan düşen kişi hayatını kaybetti

Ordu'nun Kumru ilçesinde 70 yaşındaki Cengiz Aksoy, evinin yanındaki ıhlamur ağacını budarken dengesini kaybedip düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 11:43

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kendi bahçesinde budadığı ıhlamurdan düşen kişi hayatını kaybetti

olay hakkında:

Ordu'nun Kumru ilçesine bağlı Demircili Mahallesi'nde dün, 70 yaşındaki Cengiz Aksoy, evinin yanındaki ıhlamur ağacını budarken dengesini kaybederek ağaçtan düştü.

olay yeri ve müdahale:

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Aksoy'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerindeki incelemenin ardından cenaze, Kumru Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

soruşturma sürüyor:

Olayla ilgili inceleme başlatıldı; yetkililer olayın detaylarını belirlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

CENGİZ AKSOY

CENGİZ AKSOY

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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