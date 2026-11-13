Kendi bahçesinde budadığı ıhlamurdan düşen kişi hayatını kaybetti

olay hakkında:
Ordu'nun Kumru ilçesine bağlı Demircili Mahallesi'nde dün, 70 yaşındaki Cengiz Aksoy, evinin yanındaki ıhlamur ağacını budarken dengesini kaybederek ağaçtan düştü.
olay yeri ve müdahale:
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Aksoy'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerindeki incelemenin ardından cenaze, Kumru Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
soruşturma sürüyor:
Olayla ilgili inceleme başlatıldı; yetkililer olayın detaylarını belirlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
CENGİZ AKSOY
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