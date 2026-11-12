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Hürmüz Boğazı'nda yasak güney rotayı kullanan iki tankerde patlama bildirildi

İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda yasak güney rotadan geçen ve 4 milyon varilden fazla petrol taşıyan iki tankerde patlama olduğunu bildirdi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 12:00

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Hürmüz Boğazı'nda yasak güney rotayı kullanan iki tankerde patlama bildirildi

Hürmüz Boğazı'nda yasak güney rotayı kullanan iki tankerde patlama bildirildi

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndaki yasak bölgeden geçiş yapan iki petrol tankeriyle ilgili patlama meydana geldiğini açıkladı. Kurum, söz konusu tankerlerin toplamda 4 milyon varilden fazla petrol taşıdığını bildirdi.

Devrim Muhafızları'nın açıklaması:

Açıklamada, patlamaların tankerlerin dün gece tüm uyarılara rağmen Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki yasak rotadan geçmeye çalıştığı sırada yaşandığı belirtildi. Devrim Muhafızları, gemilerin seyir sistemlerini kapattığını ve bu kurala uymayanlar hakkında işlem yapılacağını vurguladı.

Uyarı ve bölgedeki risk:

Kuruma göre, izin verilmeyen güney rotasından geçen ve ABD ordusuyla işbirliği içinde hareket eden herhangi bir geminin de aynı akıbete uğrayacağı konusunda uyarı yapıldı. Bu gelişmeyle birlikte Hürmüz Boğazı'nda tanker trafiğine ilişkin tehlikenin sürdüğü belirtildi.

İran Devrim Muhafızları'nın duyurusu, bölgedeki deniz güvenliği ve tanker geçişleri konusunda yeni bir gerilim unsuru olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, söz konusu iddiaların ayrıntılarına ilişkin ek bilgi paylaşırken, bölgedeki seyir kurallarına uyulmasının önemine dikkat çekti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı&#039;ndaki yasak bölgeden geçiş yapan 4 milyon varilden...

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndaki yasak bölgeden geçiş yapan 4 milyon varilden fazla petrol taşıyan 2 tankerde patlama meydana geldiğini açıkladı.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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