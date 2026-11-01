Huzur İstanbul uygulaması Taksim'de geniş güvenlik önlemleriyle sürdü

uygulamanın kapsamı:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde gerçekleştirilen 'Huzur İstanbul' uygulamasına özel harekat polisleri, il emniyet ekipleri ve çarşı ile mahalle bekçileri katıldı. Denetimler, halkın güvenliğini sağlamak amacıyla farklı noktalarda eş zamanlı olarak yapıldı.

denetim noktaları ve yöntemleri:

Taksim Meydanı başta olmak üzere belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı. Durdurulan şahısların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları yapıldı. Uygulamada durdurulan otomobil ve taksilerin içleri ile bagajları ekipler tarafından arandı, aynı zamanda trafik kontrolleri de gerçekleştirildi.

gözlemler ve sonuçlar:

Polis ekipleri denetimler sırasında geniş güvenlik önlemleri aldı ve uygulamada herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı. Yetkililer, denetimin geç saatlere kadar devam edeceğini bildirdi.

İstanbul'da ‘Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirildi