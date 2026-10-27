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Huzurevinde el sanatları ve sosyal etkinliklerle geçen günler

Sivas’taki İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Huzurevi sakinleri şiir, ahşap oyma, resim ve bocce gibi atölyelerle üretken ve sosyal zaman geçiriyor.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 12:27

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Huzurevinde el sanatları ve sosyal etkinliklerle geçen günler

Huzurevinde el sanatları ve sosyal etkinliklerle geçen günler

Sivas’taki İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Huzurevi sakinleri, günlük yaşamlarını şiir yazma, ahşap oyma, ahşap ev tasarlama, resim ve bocce gibi etkinliklerle renklendiriyor. Farklı ilgi alanlarına göre düzenlenen atölye ve takım çalışmaları, hem üretkenliği teşvik ediyor hem de sosyal bağları güçlendiriyor.

el sanatları atölyeleri:

Huzurevinde yürütülen el emeğine dayalı çalışmalar arasında ahşap el oymacılığı ve ahşap ev tasarlama öne çıkıyor. Kullanılmayan meyve sandıklarının değerlendirilmesiyle yapılan ahşap evler, malzemenin yeniden kazanılması ve detaylı işçilik gerektiren bir sürecin ürünü. Bu atölyelerde sakinler ölçü alma, parçaları ayrıştırma ve birleştirme gibi aşamalarda sabır ve el becerilerini geliştiriyorlar.

Huzurevi sakini Ahmet Yolalan, kullanılmayan "muz sandığı, limon sandığı" gibi sandıkları toplayıp atölyede değerlendirdiğini anlattı. Ahmet, yaptıklarının "çok ince bir iş" olduğunu, kapıların açılıp ölçülmesi ve çıtaların ölçülmesi gibi işlemlerin zaman aldığını belirtti ve yaptığı evi büyük bir zevkle ortaya koyduğunu söyledi.

sosyal faaliyetler ve bireysel ilgi alanları:

Atölyelerin yanı sıra huzurevinde resim atölyesi ve bocce takımı gibi grup etkinlikleri de düzenleniyor. Bu faaliyetler sakinlere hem fiziksel etkinlik imkânı sunuyor hem de ortak bir amaç etrafında bir araya gelmelerine olanak tanıyor. Hazırlanan eserler ve takım çalışmaları, katılımcılar arasında paylaşım ve aidiyet duygusunu arttırıyor.

Huzurevi sakini Güngör Cengizoğlu, kurumda düzenlenen sosyal faaliyetlere aktif olarak katıldığını belirterek, bocce takımında olduğunu ve resim atölyesindeki çalışmalarla ilgilendiğini söyledi. Cengizoğlu, "Hem moral veriyor hem kendime bir şeyler katıyorum" diyerek kitap, halk müziği ve diğer etkinliklerle meşgul olmanın kendisine iyi geldiğini, zamanını verimli geçirdiğini ve olumsuz düşüncelerle uğraşmak yerine bu faaliyetlere yöneldiğini ifade etti.

Huzurevindeki programlar, sakinlerin hem el becerilerini kullanmalarına hem de sosyal etkileşimlerini güçlendirerek günlük yaşamlarına anlam katmalarına yardımcı oluyor. Atölyelerde üretilen eserler ile takım faaliyetleri, kurum içerisinde üretkenliği ve dayanışmayı artırıyor.

Huzurevi sakinleri hünerlerini sanat ve el emeğiyle sergiliyor

Huzurevi sakinleri hünerlerini sanat ve el emeğiyle sergiliyor

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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