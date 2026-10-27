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Malatya'da dijital dönüşüm: mevsimlik tarım işçileri ve kamu basını için iki proje imzalandı

Malatya Valiliği ve FKA işbirliğiyle mevsimlik tarım işgücünün dijital yönetimi ile kamu basın personeline dijital iletişim eğitimi projeleri imzalandı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 12:52

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Malatya'da dijital dönüşüm: mevsimlik tarım işçileri ve kamu basını için iki proje imzalandı

Valilikte iki proje sözleşmesi imzalandı

Malatya Valiliği koordinesinde, Fırat Kalkınma Ajansı desteğiyle yürütülecek iki projenin imza töreni Malatya Valiliği binasında gerçekleştirildi. Söz konusu projeler, Fırat Kalkınma Ajansı’nın 2026 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı kapsamında destekleniyor ve kentteki tarımsal istihdam yönetimi ile kamu kurumu iletişim kapasitesine odaklanıyor.

Törene Malatya Valisi Seddar Yavuz, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli ve Basın İlan Kurumu Malatya Bölge Müdürü Haşim Poyraz katıldı.

Mevsimlik tarım işgücünün dijital yönetimi:

İlk proje, Mevsimlik Tarım İşgücünün İzlenmesi, Koordinasyonu ve Dijital Yönetim Modelinin Geliştirilmesi Projesi, mevsimlik tarım işçilerine ilişkin verilerin sistematik ve dijital ortamda toplanması, izlenmesi ve ilgili kurumların görev-alanlarının netleştirilmesini hedefliyor. Proje, Malatya Turgut Özal Üniversitesi iş birliğiyle yürütülecek.

Vali Seddar Yavuz, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yeniden yapılanma sürecinin sadece fiziki yapı yenilenmesiyle sınırlı kalmadığını; ekonomik ve sosyal hayatın güçlendirilmesi, istihdamın desteklenmesi ve kamu hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasının da öncelik olduğunu vurguladı. Yavuz, bu çalışmayla ilgili olarak "Bu çalışmayı Turgut Özal Üniversite ile birlikte çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kamu kurumlarında basın personelinin dijital kapasitesi:

İkinci proje, Kamu Kurumlarında Çalışan Basın Personelinin Dijital Kurumsal İletişim Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi, Basın İlan Kurumu Malatya Şubesi tarafından sunuldu. Proje kapsamında Malatya Valiliği başta olmak üzere Emniyet, Jandarma, Milli Eğitim, Sağlık ve Göç İdaresi müdürlükleri ile belediyelerin basın birimlerinde görev yapan personele dijital kurumsal iletişim eğitimi verilmesi planlanıyor.

Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak, her iki projenin Malatya Valiliğinin talimatıyla başlatıldığını belirterek, mevsimlik tarım işçilerine yönelik dijital yönetim modelinin önemine dikkat çekti ve "Türkiye’de bu alanda inşallah bir ilk olacak" dedi.

Törenin sonucu ve değerlendirmeler:

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, projelerin hayırlı olmasını diledi. Program, proje sözleşmelerinin imzalanmasının ardından sona erdi. Her iki proje, yerel düzeyde veri yönetimi ve kurumsal iletişim kapasitesini artırmaya yönelik somut adımlar atmayı amaçlıyor.

MALATYA’DA İKİ ÖNEMLİ PROJE İÇİN İMZALAR ATILDI

MALATYA’DA İKİ ÖNEMLİ PROJE İÇİN İMZALAR ATILDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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