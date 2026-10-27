Barajın ortasında beklenmedik misafir: balıkçılar domuz sürüsüyle karşılaştı

Atatürk Barajı'nda beklenmedik karşılaşma

Adıyaman'ın Samsat ilçesi sınırlarında Atatürk Barajı'na açılan balıkçılar, barajın ortasında su üzerinde yüzen bir domuz sürüsü ile karşılaştı. O anları kayıt altına alan kişi, Murat Erdem, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

o anlar cep telefonuna yansıdı:

Murat Erdem, tekne ile balık tutacağı yere ilerlerken bir grup domuz sürüsü ile karşılaştığını ve sürünün su içinde yüzdüğü anları cep telefonu kamerasıyla kaydettiğini aktardı. Görüntüler, balıkçının beklenmedik sürprizini belgeledi.

balıkçının şaşkınlığı ve gözlemleri:

Erdem, balığa geldiğini ama ilk defa su içerisinde domuz sürüsü ile karşılaşmanın şaşkınlığını yaşadığını dile getirdi. Kaydedilen görüntüler, bölgedeki vahşi yaşam hareketliliğinin nadir bir örneğini gözler önüne serdi.

ADIYAMAN’IN SAMSAT İLÇESİNDE ATATÜRK BARAJINA BALIK TUTMAK İÇİN AÇILAN BALIKÇILAR, DOMUZ SÜRÜSÜYLE KARŞILAŞTI.