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Kaymakamın incelemesi: KÖYDES çalışmaları Günyurdu ve Adıvar köylerinde

Muş’un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, 2026 KÖYDES programı kapsamında Günyurdu ve Adıvar köylerindeki altyapı projelerini yerinde inceledi.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 12:56

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kaymakamın incelemesi: KÖYDES çalışmaları Günyurdu ve Adıvar köylerinde

Kaymakam Koşansu KÖYDES çalışmalarını yerinde denetledi

Muş’un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, 2026 yılı KÖYDES programı çerçevesinde yürütülen altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Koşansu'ya Bulanık Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Fethi Kara ve İlçe Özel İdare Müdürü Mahsum Çapalı eşlik etti.

Denetlenen projeler:

Heyet ilk olarak Günyurdu köyünü ziyaret etti. Burada yapımı tamamlanan güneş enerjili içme suyu sondajı ve kilitli parke taşı uygulamaları yerinde incelendi. Yetkililerden projelerin teknik ayrıntıları ve son durum hakkında bilgi alındı.

Ardından Adıvar köyünde inceleme yapan heyet, köyde devam eden su deposu inşaatı ile kilitli parke taşı çalışmalarını değerlendirdi. Ziyaret sırasında projelerin ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendirildiği ve mahallelerin önceliklerine göre uygulama yapıldığı vurgulandı.

Yerinde incelemenin değerlendirmesi:

Kaymakam Koşansu, köylerdeki altyapı yatırımlarının vatandaşların yaşam şartlarını iyileştirdiğini belirterek, "Bizim temel amacımız vatandaşlarımıza hizmet etmek ve köylerimizin ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bu nedenle yapılan çalışmaları yerinde inceliyor, muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın taleplerini dinliyoruz. İçme suyu ve yol gibi temel altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi, köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırıyor. Günyurdu ve Adıvar köylerimizde yürütülen çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum. İlgili kurumlarımızla iş birliği içerisinde vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Günyurdu Köyü Muhtarı Tacettin Kandemir ise güneş enerjili içme suyu sisteminin köyde yaşanan su sorununu hafiflettiğini belirterek, "Köyümüze yapılan bu hizmetten dolayı Kaymakamımız Ömer Övünç Koşansu’ya ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Güneş enerjili sistem sayesinde su konusunda yaşadığımız sıkıntılar büyük ölçüde giderildi. Bu çalışma köyümüz için çok faydalı oldu. Vatandaşlarımız artık su konusunda daha rahat" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda Kaymakamlık yetkilileri, projelerin tamamlanmasının ardından köylerdeki temel altyapı hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin takip edileceğini ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni müdahalelerin planlanacağını kaydetti.

MUŞ&#039;UN BULANIK KAYMAKAMI ÖMER ÖVÜNÇ KOŞANSU, 2026 YILI KÖYDES PROGRAMI KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN...

MUŞ'UN BULANIK KAYMAKAMI ÖMER ÖVÜNÇ KOŞANSU, 2026 YILI KÖYDES PROGRAMI KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN ALTYAPI ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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