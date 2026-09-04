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Huzurevinde yeni anlayış: büyükler için sağlıklı, güvenli ve aktif yaşam

Mahinur Özdemir Göktaş, Göztepe Semiha Şakir Huzurevi'nin 114 kişilik kapasiteyle açıldığını ve hizmetlerin yaşlılara sağlıklı, güvenli ve aktif yaşam sunacak şekilde tasarlandığını açıkladı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 12:33

GÜNCELLEME: 04 Eylül 2026 - 12:41

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EDİTÖR: Caner Şahin

Huzurevinde yeni anlayış: büyükler için sağlıklı, güvenli ve aktif yaşam

Göztepe Semiha Şakir Huzurevi törenle açıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da düzenlenen açılış töreninde Göztepe Semiha Şakir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin hizmete girdiğini duyurdu. Bakan Göktaş, yaşlılara yönelik çalışmaların sadece bakım odaklı değil, onların sağlıklı, güvenli ve aktif bir hayat sürmelerine imkân verecek şekilde kurgulandığını vurguladı.

Bakan Göktaş, merkezin modern ve sıcak bir yuva olarak planlandığını bildirerek, kurumun 114 kapasiteli olduğunu ve büyüklerin bakım ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte hizmetler sunacağını belirtti.

merkezin sunduğu hizmetler:

Açılan merkezde farklı ihtiyaçlara uygun özel yaşam alanları oluşturuldu. Alanında uzman personel eşliğinde bakım, sağlık, rehabilitasyon ve sosyal destek hizmetleri bütüncül bir yaklaşımla verilecek. Kurumda oluşturulan programlarda, fiziksel aktivite ve bilişsel destek ön plana çıkarılıyor.

Huzurevinde yer alan Sağlıklı Yaşam Atölyesi ve Yaren Egzersizleri ile büyüklerin hareketliliği ve genel sağlık durumlarının desteklenmesi hedefleniyor. Ayrıca akıl oyunları ve resim atölyeleri gibi etkinliklerle bilişsel beceriler güçlendirilecek; kütüphane, sinema ve sohbet buluşmalarıyla sosyal katılım teşvik edilecek.

kapsam ve sayısal veriler:

Bakan Göktaş, sosyal hizmet yatırımlarının genişliğine ilişkin verileri paylaştı. Bugün ülke çapında 43 Yaşlı Aktif Yaşam Merkezimiz ile hizmet verildiğini söyledi. Bakanlığa bağlı ve özel kuruluşlarda toplam 492 huzurevinde yaklaşık 30 bin vatandaşın yatılı bakım ve rehabilitasyon hizmeti aldığı ifade edildi.

İstanbul özelinde ise Bakanlığa bağlı 12 huzurevinde bin 763 ve 118 özel huzurevinde 5 bin 533 büyük vatandaşın yaşamını sürdürdüğü belirtildi. Bakanlık ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla hayata geçirilen Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri ile 130 yıllık sosyal hizmet geleneğinin geleceğe taşındığını kaydetti.

Hizmetlerin evlere kadar ulaştırılması yönündeki çalışmalara da değinen Göktaş, Ulusal Vefa Programı kapsamında 81 ilde vatandaşlara ihtiyaç duydukları hizmetlerin götürüldüğünü, İstanbul'da ise 7 bin 40 kişiye vefa hizmeti sunulduğunu aktardı. Evde Bakım Yardımı ile binlerce yaşlı bireye ailenin yanında destek sağlandığını ve bu yıl İstanbul için toplam 6,4 milyar lira Evde Bakım Yardımı ödemesi gerçekleştirildiğini söyledi.

devletin sorumluluğu ve kapanış mesajı:

Bakan Göktaş, sunulan hizmetleri sadece görev olarak görmediklerini, bunun aynı zamanda bir vefa borcunun gereği olduğunu ifade etti. Huzurevinin, büyüklerin kendilerini değerli hissedecekleri, yeni hatıralar ve dostluklar biriktirecekleri bir yaşam alanı olmasını diledi.

Açılış töreni kurdele kesimi, huzurevinin gezilmesi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. Göktaş, emeği geçen kurum ve kişilere teşekkür ederek katılımcılara muhabbetle selamlarını iletti.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ, İSTANBUL’DA DÜZENLENEN GÖZTEPE SEMİHA...

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ, İSTANBUL’DA DÜZENLENEN GÖZTEPE SEMİHA ŞAKİR HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ AÇILIŞ TÖRENİ’NDE KONUŞTU

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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