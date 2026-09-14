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Fidan, Şam'da türbe ve anıt ziyaretleriyle temaslarını sürdürdü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de Selahaddin Eyyubi Türbesi ile Türk Hava Şehitliği başta olmak üzere bir dizi tarihi ve dini mekânı ziyaret etti.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 19:25

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EDİTÖR: Elif Demir

Fidan, Şam'da türbe ve anıt ziyaretleriyle temaslarını sürdürdü

fidan şam'da tarihi ve anı mekânları ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye temasları çerçevesinde bir dizi dini ve anı mekâna ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretler kapsamında ön plana çıkan duraklar arasında Selahaddin Eyyubi Türbesi ile Türk Hava Şehitliği yer aldı.

ziyaretlerin kapsamı:

Bakan Fidan, ayrıca Muhyiddin İbnü’l-Arabi Camii ve Türbesi ile Mevlana Halid-i Bağdadi Türbesi'ni ziyaret etti. Programında ayrıca Süleymaniye Külliyesi ve Şam Emevi Camii de bulunuyordu. Bu duraklar, hem kültürel miras hem de dinî hayat açısından bölgedeki önemi olan noktalardan seçildi.

mekânlarda gözlemler ve önemi:

Gerçekleştirilen ziyaretler, bölgedeki tarihi ve anı mekânlara verilen önemi ve diplomatik temasların kültürel boyutunu gösteriyor. Selahaddin Eyyubi Türbesi ve Türk Hava Şehitliği gibi yerler, anma ve koruma açısından özel bir anlam taşıyor; Fidan'ın programı bu bağlamda saha temasını güçlendirdi.

Ziyaretler süresince mekanların korunmasına ve anma geleneğine vurgu yapılırken, diplomatik heyetin bölgedeki tarihî ve dinî mirasa ilişkin incelemeleri devam etti. Yapılan duraklar, hem insani hem de kültürel boyutlarıyla temasların kapsamını genişletti.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki Selahaddin Eyyubi Türbesi ve Türk Hava Şehitliği'ni ziyaret etti.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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