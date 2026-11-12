İade edilen organize suç lideri Sercan Sayal İstanbul havalimanına getirildi

Operasyon ve iade süreci:

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Başkanlıkları, Interpol Europol Daire Başkanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen ortak çalışma sonucu; uluslararası düzeyde aranan bir isim Türkiye'ye iade edildi.

Operasyon kapsamında Yunanistan'da tespit edilen lider, uçuş planına göre saat 12.50'de kalkan TK1844 sefer sayılı TC-LGS kuyruk numaralı Türk Hava Yolları uçağı ile saat 14.11'de İstanbul Havalimanı'na getirildi. Yolculuk ve indirme işlemleri sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı.

Soruşturma kapsamı ve suçlamalar:

Kolluk kuvvetlerinin açıklamasına göre, hakkında 116 suçtan araması bulunan ve kırmızı bülten ile uluslararası seviyede aranan yeni nesil organize suç örgütü elebaşı Sercan Sayal hakkında çok sayıda ağır suçlama bulunuyor. Suçlamalar arasında Tasarlayarak öldürme, kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma ve birden fazla kişi tarafından silahla yağma yer alıyor.

İade işlemi ve transfer süreci, ilgili birimler arasındaki koordinasyonun ardından tamamlandı. Yetkililer, soruşturmanın bundan sonraki aşamasında adli süreçlerin Adalet Bakanlığı ve ilgili birimlerce yürütüleceğini bildirdi.

116 suçtan aranan suç örgütü elebaşı Sercan Sayal İstanbul'a getirildi