Merzifon'da araçta ele geçen uyuşturucuyla ilgili iki kişi tutuklandı

Merzifon'da araçta ele geçen uyuşturucuyla ilgili gelişme

Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bir aracı durdurdu. Araçta ve araçta bulunan N.H (50) ile S.H (41) üzerinde yapılan aramada çeşitli uyuşturucu maddeler ile nakit para ele geçirildi.

operasyon ve ele geçirilenler:

Yapılan aramada 1 kilo 207 gram metamfetamin, 2 gram skunk ve şüphelilerde bulunan 40 bin 55 TL nakit para bulundu. Arama ve el koyma işlemleri, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda gerçekleştirildi.

gözaltı ve soruşturma süreci:

Olayla ilgili olarak N.H ve S.H gözaltına alındı. Şüpheliler adli makamlara sevk edildi ve sevk edildikleri adli makamlarca her iki şahıs da tutuklandı. Amasya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin etkin ve kararlı bir şekilde devam edeceği vurgulandı.

Merzifon’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama