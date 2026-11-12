Dolar 50,2530 +0,05%
Euro 55,8833 +0,23%
Bist 11.819,73 +1,31%
Altın Gram 6.283,34 -2,79%
EUR/USD 1,1099 +0,08%
Brent Petrol 93,21 +0,49%
--°

Merzifon'da araçta ele geçen uyuşturucuyla ilgili iki kişi tutuklandı

Merzifon'da polis tarafından durdurulan araçta yapılan aramada 1 kilo 207 gram metamfetamin, 2 gram skunk ve 40 bin 55 TL ele geçirildi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 16:34

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Merzifon'da araçta ele geçen uyuşturucuyla ilgili iki kişi tutuklandı

Merzifon'da araçta ele geçen uyuşturucuyla ilgili gelişme

Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bir aracı durdurdu. Araçta ve araçta bulunan N.H (50) ile S.H (41) üzerinde yapılan aramada çeşitli uyuşturucu maddeler ile nakit para ele geçirildi.

operasyon ve ele geçirilenler:

Yapılan aramada 1 kilo 207 gram metamfetamin, 2 gram skunk ve şüphelilerde bulunan 40 bin 55 TL nakit para bulundu. Arama ve el koyma işlemleri, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda gerçekleştirildi.

gözaltı ve soruşturma süreci:

Olayla ilgili olarak N.H ve S.H gözaltına alındı. Şüpheliler adli makamlara sevk edildi ve sevk edildikleri adli makamlarca her iki şahıs da tutuklandı. Amasya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin etkin ve kararlı bir şekilde devam edeceği vurgulandı.

Merzifon’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Merzifon’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Akçadağ'da sulama kanalına devrilen araç: iki kişi hastaneye kaldırıldı
images

Devrek'te Başlarkadı rampasında alev alan Metro Turizm otobüsü hizmet dışı kaldı
images

boğaz hattında kaçak tütün ve alkole operasyon: 7 gözaltı
images

Manifest'in kurucusu Tolga Akış adli kontrolle tahliye edildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Afrika'da temiz pişirme erişimi yetersiz: kadınlar ve çocuklar en ağır bedeli ödüyor

Meralar verimliliğe kavuşuyor: Erzincan'da 5 köyde ıslah projeleri

Yüksekova'da kışla birlikte canlanan balık tezgâhları

İş dünyası COP31'de yatırım ve iklim gündemini belirledi

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi