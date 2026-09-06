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İBB ihalelerine müdahale iddiası: 6 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasında, Mülkiye Müfettişliği ve bilirkişi raporları ihalelerde fesat ve kamu zararına işaret etti; 6 şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 22:30

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İBB ihalelerine müdahale iddiası: 6 şüpheli tutuklandı

Soruşturmanın kapsamı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından hazırlanan ön inceleme raporu ile alınan bilirkişi raporları temel alındı. Raporlarda, İBB Satınalma Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük ve ihaleye fesat karıştırıldığına ilişkin tespitler yer aldı. İncelemelerde, İBB başkanlık konutuna yönelik materyal alımı işi de dahil olmak üzere bazı alımların kamu zararına yol açtığı iddia edildi.

Gözaltı ve hakimlik işlemleri:

Soruşturma kapsamında toplam 12 şüpheli gözaltına alındı. Savcılık ifadelerinin ardından Abdülkerim Hazırbaba, Ekrem Baki, Mustafa Delipoyraz, Mustafa Sökmen, Talha Özyurt, Vedat Taşdelen ve Volkan Karagöz tutuklama talebiyle; Gökhan Fırtına, Mehmet Yücetürk, Rezzan Neslihan Vural, Saliha Ülkü Aydoğan ve Ali Toy ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Hakimlik kararına göre, Abdülkerim Hazırbaba, Ekrem Baki, Mustafa Delipoyraz, Mustafa Sökmen, Talha Özyurt ve Vedat Taşdelen tutuklandı. Diğer şüpheliler olan Volkan Karagöz, Gökhan Fırtına, Mehmet Yücetürk, Rezzan Neslihan Vural, Saliha Ülkü Aydoğan ve Ali Toy hakkında adli kontrol kararı verildi.

Raporların öne çıkardığı tespitler:

Hazırlanan ön inceleme ve bilirkişi raporları, bazı ihalelerde ihale sürecinin zedelenmesine ve tercihli uygulamalara işaret ediyor. Raporda özellikle belirli tedarik kalemlerinde usulsüz atamalar ve karşılıklı menfaat ilişkilerine dair bulguların bulunduğu, bunun sonucunda kamu zararına yol açıldığı değerlendirildi. İddialar arasında, İBB Başkanlık konutuna yönelik mal alımı gibi doğrudan kurum ihtiyaçlarına ilişkin ihalelerde usulsüzlük iddiaları da yer aldı.

Soruşturma ve yargılama süreci savcılık tarafından sürdürülüyor; yetkililer rapor bulgularını ve hakimlik kararlarını dikkate alarak soruşturmanın seyrini takip ediyor.

İBB soruşturmasında 6 tutuklama

İBB soruşturmasında 6 tutuklama

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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