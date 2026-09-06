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Kavşakta çarpışma trafiği durdurdu: Geyve'de 6 yaralı

Geyve Doğantepe kavşağında hafif ticari araç ile SUV'ün kafa kafaya çarpışması sonucu biri çocuk 6 kişi yaralandı, ekipler müdahale etti.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 23:08

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kavşakta çarpışma trafiği durdurdu: Geyve'de 6 yaralı

Geyve'de kavşakta çarpışma

Sakarya'nın Geyve ilçesi Doğantepe kavşağında öğleden sonra meydana gelen kazada hafif ticari araç ile SUV tipi otomobil kafa kafaya çarpıştı. Olayda toplam 6 kişi yaralandı, yaralılardan biri çocuktur.

Kaza anı ve araç bilgileri:

Edinilen bilgilere göre, 37 NZ 303 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Ş.Y. ile 34 TE 3410 plakalı SUV'nin sürücüsü U.Y. kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta bulunan kişiler yaralandı.

Kazada yaralananlar arasında sürücü Ş.Y., araçta bulunan C.Y. (56), D.Y. (33), B.Y. ve M.A.Y. (5) ile otomobil sürücüsü U.Y. yer aldı.

İlk müdahale, sevk ve ulaşım durumu:

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılardan birinin yalnızca hafif sıyrıklarla kazayı atlattığı tespit edildi.

Yaralılardan üçü Geyve Devlet Hastanesi'ne, ikisi ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay nedeniyle bölgede kısa süre aksayan trafik, ekiplerin çalışmasının ardından kontrollü olarak sağlandı.

Olay yerinde polis ekipleri tarafından kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

SAKARYA&#039;NIN GEYVE İLÇESİNDE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE SUV TİPİ OTOMOBİLİN KAVŞAKTA KAFA KAFAYA...

SAKARYA'NIN GEYVE İLÇESİNDE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE SUV TİPİ OTOMOBİLİN KAVŞAKTA KAFA KAFAYA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1’İ ÇOCUK 6 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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