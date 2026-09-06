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Düğün kutlaması kavgaya dönüştü: İkitelli Caddesi'ne taştı

Küçükçekmece İkitelli'de bir düğün salonunda başlayan kavga sokağa taştı; polis ekipleri tarafları ayırdı, kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 23:09

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Düğün kutlaması kavgaya dönüştü: İkitelli Caddesi'ne taştı

Düğün salonunda arbede:

Küçükçekmece Atatürk Mahallesi İkitelli Caddesi üzerindeki bir düğün salonunda, bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Kısa sürede alevlenen sözlü münakaşa, salon içinde devam edemeyince dışarıya taştı ve çevredeki sokağı da etkiledi.

Polis müdahalesi ve tarafların ayrılması:

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, sokakta birbirine giren grupları ayırdı. Müdahale sonrası ortam kontrol altına alınırken, herhangi bir açıklama yapılmadı ve olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Görüntüler ve soruşturma:

Kavga anları bir cep telefonu kamerasına yansıdı; söz konusu görüntüler sosyal medyada yayıldı. Olayın çıkış nedenine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı ve polis olayla ilgili inceleme başlattı.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE DÜĞÜN SALONUNDA ÇIKAN KAVGA SOKAĞA TAŞTI. BİRBİRİNE GİREN TARAFLARI POLİS EKİPLERİ...

KÜÇÜKÇEKMECE’DE DÜĞÜN SALONUNDA ÇIKAN KAVGA SOKAĞA TAŞTI. BİRBİRİNE GİREN TARAFLARI POLİS EKİPLERİ AYIRDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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