Düğün kutlaması kavgaya dönüştü: İkitelli Caddesi'ne taştı

Düğün salonunda arbede:

Küçükçekmece Atatürk Mahallesi İkitelli Caddesi üzerindeki bir düğün salonunda, bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Kısa sürede alevlenen sözlü münakaşa, salon içinde devam edemeyince dışarıya taştı ve çevredeki sokağı da etkiledi.

Polis müdahalesi ve tarafların ayrılması:

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, sokakta birbirine giren grupları ayırdı. Müdahale sonrası ortam kontrol altına alınırken, herhangi bir açıklama yapılmadı ve olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Görüntüler ve soruşturma:

Kavga anları bir cep telefonu kamerasına yansıdı; söz konusu görüntüler sosyal medyada yayıldı. Olayın çıkış nedenine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı ve polis olayla ilgili inceleme başlattı.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE DÜĞÜN SALONUNDA ÇIKAN KAVGA SOKAĞA TAŞTI. BİRBİRİNE GİREN TARAFLARI POLİS EKİPLERİ AYIRDI.