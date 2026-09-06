Dolar 48,4282 +0,03%
Euro 56,2445 -0,10%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.970,07 -1,39%
EUR/USD 1,1617 -0,12%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Kütahya'da Mithatpaşa Caddesi'ndeki servis dükkanında yangın hasar bıraktı

Kütahya Mithatpaşa Caddesi'ndeki beyaz eşya servisinde çıkan yangın, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü; can kaybı yok.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 23:08

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Kütahya'da Mithatpaşa Caddesi'ndeki servis dükkanında yangın hasar bıraktı

yangına hızlı müdahale sağlandı:

Kütahya'da, Mithatpaşa Caddesi üzerinde beyaz eşya servisi olarak kullanılan bir dükkânda yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi; durumu fark edenlerin ihbarı üzerine ekipler bölgeye sevk edildi.

müdahale ekipleri ve söndürme çalışması:

Alanda görev yapan Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesine polis ve sağlık ekipleri de destek verdi. İtfaiyenin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildirildi; ekipler olay yerinde güvenlik tedbirleri aldı ve sızıntı veya yayılma riski kontrol edildi.

hasar tespiti ve soruşturma:

Yangın sonucu iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlattı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KÜTAHYA&#039;DA BEYAZ EŞYA SERVİSİ OLARAK KULLANILAN İŞ YERİNDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN...

KÜTAHYA'DA BEYAZ EŞYA SERVİSİ OLARAK KULLANILAN İŞ YERİNDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI. YANGINDA CAN KAYBI YAŞANMAZKEN, İŞ YERİNDE MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kırıkkale'de kontrolden çıkan motosiklet levhayı devirdi: 1’i ağır 2 yaralı
images

Düğün kutlaması kavgaya dönüştü: İkitelli Caddesi'ne taştı
images

Kavşakta çarpışma trafiği durdurdu: Geyve'de 6 yaralı
images

Sessizlik silah sesiyle bozuldu: Bağlar'da bir kişi yaşamını yitirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kırıkkale'de kontrolden çıkan motosiklet levhayı devirdi: 1’i ağır 2 yaralı

Efeler diyarının anısı: Aydın için yayımlanan duygulandıran kurtuluş klibi

Düğün kutlaması kavgaya dönüştü: İkitelli Caddesi'ne taştı

Kavşakta çarpışma trafiği durdurdu: Geyve'de 6 yaralı

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı