Kütahya'da Mithatpaşa Caddesi'ndeki servis dükkanında yangın hasar bıraktı

yangına hızlı müdahale sağlandı:

Kütahya'da, Mithatpaşa Caddesi üzerinde beyaz eşya servisi olarak kullanılan bir dükkânda yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi; durumu fark edenlerin ihbarı üzerine ekipler bölgeye sevk edildi.

müdahale ekipleri ve söndürme çalışması:

Alanda görev yapan Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesine polis ve sağlık ekipleri de destek verdi. İtfaiyenin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildirildi; ekipler olay yerinde güvenlik tedbirleri aldı ve sızıntı veya yayılma riski kontrol edildi.

hasar tespiti ve soruşturma:

Yangın sonucu iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlattı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KÜTAHYA'DA BEYAZ EŞYA SERVİSİ OLARAK KULLANILAN İŞ YERİNDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI. YANGINDA CAN KAYBI YAŞANMAZKEN, İŞ YERİNDE MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.