Efeler diyarının anısı: Aydın için yayımlanan duygulandıran kurtuluş klibi

klipte vurgulanan temalar:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından, Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü anısına yayımlanan özel klip, kentin kurtuluş mücadelesinin ruhunu gün yüzüne çıkardı. Klip, 7 Eylül’ün taşıdığı anlamı ön plana çıkarırken izleyenlere hem tarihsel bir hatırlatma hem de duygusal bir bağ sundu.

kurtuluşun simgeleri:

Görsel ve sözlerle kurgulanan çalışmada, Yörük Ali Efeler, Çete Ayşeler ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde yürüyen kahramanlar efeler diyarı Aydın’ı esarete teslim etmedi ifadeleri dikkat çekti. Hazırlanan klip, kent hafızasını ve yerel kahramanlık anlatısını bugüne taşıyarak 7 Eylül’ün simgesel önemini vurguladı.

sosyal medyada yankı:

Sosyal medya üzerinden paylaşılan klip kısa sürede vatandaşların beğenisini topladı. İzleyenler, paylaşım ve yorumlarla 7 Eylül coşkusuna ortak olurken klibin sunduğu duygusal anlatım birçok kullanıcıyı etkiledi ve etkinliği anma biçimlerine yansıdı.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU, AYDIN’IN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA ÖZEL BİR KLİP YAYIMLADI. KURTULUŞ GÜNÜNÜN RUHUNU YANSITAN KLİP, SOSYAL MEDYADA BÜYÜK BEĞENİ TOPLARKEN İZLEYENLERİ DUYGULANDIRDI.