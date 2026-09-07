İçindeki yıkım ilk kez görüntülendi: OMSKIY-107'nin hasarlı yaşam alanları

Geminin içinden ilk görüntüler

Novorossiysk Limanı açıklarında saldırıya uğradığı belirtilen ve mürettebatı tarafından terk edildikten sonra Karadeniz'de sürüklenerek Şile, Alacalı sahiline karaya oturan OMSKIY-107 isimli Rusya bayraklı kargo gemisinin iç bölümleri ilk kez içeriden görüntülendi. Yaklaşık 108 metre uzunluğundaki gemideki hasar, daha önce yalnızca dışarıdan ve havadan görülen görüntülere göre çok daha kapsamlı olduğu anlaşıldı.

İçeri giren içerik üreticileri Mustafa Kurt ile İbrahim Koyuncu, yanmış ve parçalanmış alanları kayda alırken gemide halen yoğun bir barut kokusu olduğunu söylediler. Görüntülerde, kaptan köşkü ile yaşam alanlarının büyük bölümünün kullanılamaz hale geldiği, bazı metal aksamların yüksek ısı nedeniyle büktüğü ve parçalandığı net biçimde görülüyor.

kaptan köşkü ve iç hasarın boyutu:

Görüntülerde kaptan köşkünün tamamen yanmış olduğu, kumanda panelinin parçalanmış ve camlarının kırılmış olduğu dikkat çekiyor. Geminin üst yapısında yangının izleri belirginken bazı bölümlerde büyük açıklıklar ve kopmuş metal parçalar göze çarpıyor. Özellikle saldırının ağır hasar verdiği bölgedeki boşluk, gövdenin diğer kısımlarına göre bariz bir bütünlük kaybı sergiliyor.

Kayda geçen görüntülerde bazı ekipmanların yüksek ısı nedeniyle erimiş veya deforme olmuş halde olduğu, yaşam mahallerinin büyük ölçüde kullanılamaz durumda bulunduğu görülüyor. Dışarıdan bakıldığında geminin gövdesinin birçok bölümü ayakta kalmış gibi görünse de iç yapıda yangın ve parçalanmanın etkileri açıkça belirgin.

görüntüleyenlerin anlattıkları:

Gemiyi kıyıdan fark eden Mustafa Kurt ve İbrahim Koyuncu, merakı nedeniyle yüzerek gemiye çıktı. Kurt, içeride yaklaşık 15 dakika kaldıklarını ve karşılaştıkları manzaranın oldukça sarsıcı olduğunu anlattı. Kurt, "İçerisi gerçekten çok korkunçtu. Her yer yanmış ve parçalanmıştı" ifadelerini kullandı.

İkili, geminin içinde saldırıyla bağlantılı olabileceğini düşündükleri bazı parçalar gördüklerini; daha sonra bunların mühimmat ya da insansız hava aracı parçalarına benzeyebileceğini değerlendirdiklerini bildirdi. Kurt, ayrıca içeride hâlâ barut kokusu olduğunu ve bu kokunun saldırı izlerini güçlendirdiğini belirtti.

mürettebatın tahliyesi ve yapılan uyarılar

Yerel kaynakların aktardığına göre OMSKIY-107, Novorossiysk açıklarında saldırıya uğradıktan sonra mürettebat cankurtaran botlarıyla gemiyi terk etti. Kontrolsüz şekilde sürüklenen gemi haftalar sonra İstanbul, Şile, Alacalı sahili açıklarına ulaştı ve karaya oturdu.

Görüntüleyen Mustafa Kurt, yaşadıkları deneyimin tehlikelerine dikkat çekerek bu tür girişimlerin riskli olduğunu vurguladı. Kurt, kendisinin yaklaşık 10 yıldır rooftop ve keşif çalışmalarına katıldığını, buna rağmen gemi içindeki ve sonrasındaki zorluklar nedeniyle ciddi güçlük yaşadığını belirtti ve "Ben tecrübeli olmama rağmen zorlandım. Sakın kimse bunu denemesin" diye konuştu.

Daha önce sadece havadan ve kıyıdan görülen OMSKIY-107'nin iç tahribatı, bu yeni görüntülerle ilk kez bu kadar ayrıntılı şekilde belgelenmiş oldu. Kayıtlarda yer alan yanmış kaptan köşkü, parçalanmış ekipmanlar ve gövde açıklıkları, gemiye yönelik saldırının etkisini gösteren somut bulgular olarak öne çıkıyor.

RUSYA'NIN NOVOROSSİYSK LİMANI AÇIKLARINDA SALDIRIYA UĞRADIĞI BELİRTİLEN VE KARADENİZ'DE SÜRÜKLENEREK İSTANBUL ŞİLE AÇIKLARINDA KARAYA OTURAN OMSKIY-107 İSİMLİ RUSYA BAYRAKLI KARGO GEMİSİNİN İÇİ İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ.