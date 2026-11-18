meclis toplantısında alınan kararlar

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin kasım ayı kapanış oturumu, Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk yönetiminde meclis binasında yapıldı. Toplantıda belediyenin çeşitli daire başkanlıklarından gelen toplam 35 gündem maddesi ele alınarak karara bağlandı. Kararlardan 13ü oy çokluğuyla, 22si ise oy birliğiyle kabul edildi.

altyapı ve ulaşım kararları:

Gündemde öne çıkan konulardan biri, Samsun Batı Çevre Yolu Projesi kapsamında güzergâh üzerinde bulunan mera niteliğindeki taşınmazların durumuna ilişkin düzenlemeler oldu. Ayrıca tramvay hattına ilişkin kararlar mecliste kabul edildi; tramvay araçlarının envantere alınması ve işletilmek üzere ilgili şirkete tahsis edilmesi benimsendi. Tramvay yedek parça alımları için 500 bin Euro ve diğer ticari mal alımları için 15 milyon TL tutarında kredi ve gayrinakdi borçlanma yetkisi verilmesi de oylandı ve kabul edildi.

kültür, imar ve finansman adımları:

Toplantıda kültür yatırımlarına yönelik adımlar da yer aldı. Meclis, Samsun Kenevir Müzesi ile İstiklal Madalyası Müzesi kurulmasına yönelik işlemlerin başlatılmasını karara bağladı. Ayrıca Atakum, İlkadım, Bafra, Havza, Terme, Vezirköprü, 19 Mayıs, Salıpazarı, Ayvacık ve Tekkeköy ilçelerini kapsayan imar planı değişiklikleri görüşülerek karara bağlandı.

Gündemin 33üncü maddesinde, belediyenin planladığı projelere kaynak sağlamak amacıyla mülkiyeti belediyeye ait 3 arsanın satışına ilişkin olarak Büyükşehir Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi teklifi ele alındı ve karara bağlanmak üzere kabul edildi. Mecliste ayrıca İlkadım ilçesindeki bir konut alanının dini tesis alanına dönüştürülmesini içeren madde ile Atakum’daki imar planı değişikliği de tartışıldı ve karara bağlandı.

Toplantı, alınan kararların kayıt altına alınmasının ardından sona erdi; meclis gündemindeki düzenlemeler, ilgili birimlerin çalışmalarına yön verecek nitelikte kararlardı.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE (SBB) MECLİSİNİN KASIM AYI TOPLANTISINDA 35 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLEREK KARARA BAĞLANDI. MADDELERİN 13'Ü OY ÇOKLUĞUYLA, 22'Sİ İSE OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ.