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idil yarbaşı'nda örtü yangını köy evlerine ulaşmadan söndürüldü

Şırnak'ın İdil ilçesi Yarbaşı köyünde çıkan örtü yangını, ekiplerin saatler süren müdahalesiyle kontrol altına alındı; 3 dekar arazi ve 4 ahır zarar gördü.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 13:19

GÜNCELLEME: 07 Eylül 2026 - 13:20

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EDİTÖR: Burcu Kaya

idil yarbaşı'nda örtü yangını köy evlerine ulaşmadan söndürüldü

Yangının gelişimi:

Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Yarbaşı köyünde dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. Alevler kısa sürede yayılarak yerleşim alanına doğru ilerleme eğilimi gösterdi. İlk belirlemelere göre yangının çıkış nedeni halen soruşturuluyor.

Ekip müdahalesi ve alınan önlemler:

Yangının yerleşim alanına sıçrama riskine karşı bölgeye AFAD, jandarma, Orman İşletme Müdürlüğü ve belediye ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi koşullarına rağmen ekipler saatler süren, koordineli bir çalışma yürüttü. Görevli ekipler hem alev hattını kontrol altına almak hem de köydeki evleri korumak amacıyla geniş güvenlik tedbirleri aldı ve yangın hattında yoğun bir çalışma başlattı.

Zarar, önlenmiş kayıplar ve soruşturma:

Ekiplerin zamanında müdahalesiyle alevler köy evlerine ulaşmadan kontrol altına alındı ve söndürüldü; olay sonrası bölgede soğutma çalışmaları yapıldı. Yangında yaklaşık 3 dekar arazi ile 4 ahır zarar gördü. Ahırlardaki hayvanların o sırada yaylada bulunması, olası bir can kaybının önüne geçilmesini sağladı. Yetkililer, yangının çıkış nedenini tespit etmek için inceleme başlattı ve bölgedeki hasarın tam boyutunu belirlemek üzere çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

ŞIRNAK’IN İDİL İLÇESİNE BAĞLI YARBAŞI KÖYÜNDE AKŞAM SAATLERİNDE ÇIKAN ÖRTÜ YANGINI, EKİPLERİN...

ŞIRNAK’IN İDİL İLÇESİNE BAĞLI YARBAŞI KÖYÜNDE AKŞAM SAATLERİNDE ÇIKAN ÖRTÜ YANGINI, EKİPLERİN SAATLER SÜREN YOĞUN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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